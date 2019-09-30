《缸邊隨筆－張嘉碩》亂世自保，趨吉避凶

《缸邊隨筆》亂世投資，六個字：「趨吉避凶，保命。」

古有桃花源，亦有南陽。桃花源大家知，至於南陽，則是諸葛孔明隱居之所，自謂：「苟存

性命於亂世，不求聞達於諸侯。」各有各心中之桃花源或南陽，筆者無從建議。

特首日前開展「對話」，歷史將證，香港是否可以就此平和下來，成為大家的桃花源。

人身安全之後，就求資產安全。今時資產最不安全之慮是金融海嘯再現，身家一夜被蒸發。

大家如是首富，自然可以環球走資，但慘在只得份棺材本，身家無一半時，下半世就要憂到九十

九。怎辦？君雖不是富豪，但也要向富豪學習。



＊向富豪學習＊



第一、做富豪一定要識驚。２０１９年９月２６日，外媒的一則報道，一晚港酒店房價只為

９美元，７１港元，見諸永安旅遊網站，平過住劏房。這個酒店╱旅舍的東主身家一夜剩回幾多

？因此，定要有個：「今日汝軀歸故土，他朝我體亦相同」的恐懼感。不少人認為六七暴動之時

撈了物業、商舖，之後就發達；對，那是在止暴制亂之後，今時跟六七暴動會同一脈絡發展？考

慮清楚先。

第二、環球超級富豪搶現金，２０１９年９月２４日的外媒專題。為甚麼環球富豪要搶現金

？很簡單，他們怕市場爆煲。ＭＳＣＩ世界股市指數，高踞不下，但摩根大通的環球製造業

ＰＭＩ指數就跌到隻狗。這個鉸剪差，遲早要收窄，不見得摩通的ＰＭＩ指數會大幅回升，那麼

就只有環球股市下調來相就，此中尤以美股危機為大。為甚麼是美股下調危機大？環球股市今年

以來因種種原因，多不振，唯獨美股在特朗普催谷下，有反經濟下行的上揚，而這個上揚是因為

特朗普減稅，刺激美公司大量回購，公司回購，並無害，但害是同一時期公司高層的內幕人士大

沽股票，此即公司用公司錢（包括發債）托高股價，讓高管出貨。這個情況可以維持多久？不知

，但當音樂（即減稅低息）一停，就會有人接火棒。市場估這個音樂會在２０２０年停下來。

衰退來襲，怎辦？不用擔心，因為金融市場經歷過不少次經濟衰退，有一定的應對方法。



＊衰退的應對方法＊



在衰退將來、已來及未去之時，投資者首要：

１﹒不要老想著賺錢，保本才是最重要，因此揸現金不是壞事，一如上文所述，環球富豪今時均

搶揸現金，危險時刻因住小貪變大貧。

２﹒現金可以就是現金，如要揸債券，也要揸不會破產，沒有匯價風險，及短期的債券，１、２

年期會較好。因為市場一般估衰退會在１２個月左右來臨，捱多一年，債券到期，得回現金，屆

時再作部署。今時揸債券是求保本，不宜買公司債，因怕公司破產。９美元一晚的港酒店╱旅舍

房，你估到嗎？但今時就見到了。

３﹒如要買股，重點是要：

ｉ﹒買平沽貴：平貴是以同行業對比，《經濟通》有相關數據；

ｉｉ﹒萬勿講平：要講平，即是已買錯。

４﹒如現時一股都無，想買些貨，也不是不可，因為有些人無貨會身痕，不夠定最終會忍不住痕

，在大跌前反揸重貨，這便要：

ｉ﹒只用３成可動用資金買貨；

ｉｉ﹒不要一次買足三成，每次買一成，分批買；

ｉｉｉ﹒只買跑贏大市的板塊，《經濟通》有資料。但如有關板塊已被過分推高，亦要忍手

，怎是被過分推高，請看《經濟日報》及《經濟通》評論；

ｉｖ﹒每個板塊，只買龍頭兩隻，每隻股不逾可動用資金的２０％；

ｖ﹒買後要以跌１０％為止蝕，如升了，要上移平盤位，如升逾３０％要套利，今時有

３０％升幅已十分了不起；

ｖｉ﹒要學些技術分析來出入貨，因為亂世之時，基本分析未能及時提供出入貨信號；

ｖｉｉ﹒今時跑輸大市之板塊千萬不要掂。



＊亂世保本最重要＊



亂世保本重要，銀紙不會咬人，揸現金不一定不是上策。祝君好。

《資深投資者 張嘉碩》

