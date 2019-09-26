《缸邊嫺談－黃惠嫺》新高教內外生增長佳，國策扶持職業教育

《缸邊嫺談》截至２０１９年０６月３０日止六個月，新高教（０２００１）的收入同比增

長１﹒０１倍至５﹒０１億元（人民幣．下同）。收入增長主要由於集團新完成收購河南學校、

東北學校及廣西學校，以及現有學校學生人數及學費增加所致；整體毛利同比增長９２﹒１％至

２﹒６９億元；毛利率較去年同期的５６﹒２％下跌了２﹒６個百分點至５３﹒６％。毛利率的

下跌主要由於新完成收購河南學校及廣西學校的毛利率相對較低所致；股東應佔溢利同比增長

３４％至２﹒０１億元。



＊民辦高等教育的前景＊



為滿足經濟增長及職業專業需求增加，今年上半年國內推出多個利好職業教育發展政策，當

中包括：２月１３日，國務院印發《國家職業教育改革實施方案》；２月２３日國務院印發《中

國教育現代化２０３５》；２月２３日同日中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《加快推進教

育現代化實施方案（２０１８－２０２２年）》；而國務院總理李克強在今年的政府工作報告中

亦提出，改革完善高職院校考試招生辦法、今年大規模擴招１００萬人；５月份國務院發布《職

業技能提升行動方案（２０１９－２０２１年）》。多個職業教育政策能為集團提供更多市場發

展空間，為集團的院校在招生規模上帶來更大突破。



＊積極併購＊



２０１８╱１９年度集團的在校生人數按年增７２﹒３％至９３５４８人。去年７月份集團

所收購的甘肅學院仍在等待教育部門的批覆，預計將於２０２０年實現併表，在併表後將會為集

團帶來８２１８個新增在校生。

新高教致力於提供各個領域的高質量應用型高等教育。在政策驅使下職業教育的市場空間巨

大，集團亦準備就緒，採用「內生增長＋價值投資」的增長策略，打造內外增長引擎。在內生增

長上，通過擴大招生規模及提高定價增加收入。根據灼識諮詢的市場預測，２０１８年民辦高等

院校的平均學費為人民幣１３８３６元，而２０１８╱１９年集團大學平均學費人民幣９９４７

元，顯示未來集團可收取的學費有增長潛力。加上新高教的優勢在於戰略布局於毛入學率均低於

全國平均水平的地區，加上各省落地高職院校擴招１００萬的政策，有望帶動學生人數保持穩定

增長，在價量提升下，集團未來收入將會加快。在價值投資上，集團會堅守四大原則之外，未來

的收購會更加聚焦在一些比較核心的區域，如大灣區、長三角、京津冀等經濟總量較大區域。

現時集團的債務結構已得到優化，今年４月時集團以每股３﹒５７元配售１﹒１億股，集資

總額３﹒８９億元；近日，又與中國民生銀行北京分行簽署戰略合作協議，包括為集團提供２０

億元人民幣融資服務。現時集團的債務水平進一步下降，可運用的資金充裕，有利未來收購優質

投資擴大規模。投資者可考慮於３﹒１港元以下的位置增持或吸納，目標價為３﹒７港元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

