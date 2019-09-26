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26/09/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３﹒２億人幣，買騰訊平保沽招行石藥

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普面臨彈劾危機，民主黨及共和黨政治紛爭，拖
累美股三大指數隔晚（２４日）回吐。另外，特朗普在聯合國大會上對中國的貿易行為作出嚴厲
譴責，令兩國貿易戰有升溫跡象，港股今早低開１１８點後持續低走更失守二萬六關，最多急跌
３６３點低見２５９１７點，最終全日蒸發３３５點或１﹒２８％，報２５９４５點。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３﹒１９億元人民幣，為兩星期以來淨流入最多的一日。北
水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）、建設銀行
（００９３９）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、石藥集團（０１０９３）、舜
宇光學（０２３８２）。
　　主板成交７５５﹒７４億元，與昨日大致相若，其中港股通成交９７﹒７９億元，佔總成交
１２﹒９％。

＊北水續力沽招行買建行，吸中生拋石藥＊

　　北水昨日（２５日）繼續力沽招行並買入建行，招行淨沽出１﹒９１億元，建行淨買入
１﹒４６億元。招行股價全日跌０﹒５６％收３５﹒８元，建行軟０﹒６７％報５﹒９元。
　　《國家組織藥品集中採購和使用試點全國擴圍產生擬中選結果》顯示，聯盟採購共有７７家
企業參與，擬中選企業４５家，擬中選產品６０個。與聯盟地區２０１８年最低採購價相比，擬
中選產品價格平均降幅５９％，與去年「４＋７」試點地區中選價格水平相比平均降幅２５％。
北水昨日（２５日）非全面力沽醫藥股，中生製藥（０１１７７）全日獲北水淨流入１﹒２５億
元，惟全日股價跌５﹒３４％，報９﹒９２元；石藥集團則遭到北水「離棄」，全日淨流出
１﹒６６億元，股價則收跌３﹒６９％報１５﹒６６元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　

　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　２．７５　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　　１．６５　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　１．４６　
　　中生製藥（０１１７７）　　　　　　１．２５　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．０５　　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－１．９１　
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　－１．６６　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－１．００　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　－０．３１　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．０５　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｅｃ）

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