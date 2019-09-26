《日入而息》政府下季推兩住宅地涉９８０伙，出口貨值連跌十個月

《今天重點》﹡政府下季推出兩幅住宅地，涉９８０伙；政府首三季提供９２３０伙，佔全

年目標供應量６８％；發展局表示發展商捐地影響不大，未來多管齊下覓地

；萊坊指下季住宅供應不多，未來數月樓價料跌５％

﹡恆地（０００１２）：集團新界北１００萬呎農地，將配合政府收地

﹡本港出口貨值連跌１０個月，８月跌幅擴大至６﹒３％

﹡陳德霖稱逆周期措施能維持銀行體系穩定，料本港能克服當前困難

﹡阮國恆稱今年第四季或會開始見到有虛擬銀行軟啟動

﹡林鄭ｆｂ出文：期待與市民坦誠傾談，對話總比對立好；林鄭傍晚首次與民

對話，抽中發言限時３分鐘



《即日市況》﹡中美成交相當規模農產品，港股尾段發力收升９６點報２６０４１



《深滬股市》﹡科技股再崩內銀獨力難支，滬指收挫０﹒８９％



《美元匯價》﹡央行重啟量化寬鬆，歐元受壓可吼位沽；歐元最新報１﹒０９２９╱３３，

日圓最新報１０７﹒５６╱５９



《公司業績》﹡國際娛樂（０１００９）１５個月虧損７７５３萬元，不派息

﹡遠見控股（００８６２）年度盈轉虧蝕６６６１萬元，不派息

﹡傳遞娛樂（０１３２６）年度虧損縮窄至３５５０萬元，不派息

﹡萬星控股（０８０９３）全年度盈轉虧３６６０﹒６萬元，不派息

﹡大健康（０２２１１）全年虧損收窄至２﹒６６億元人民幣，不派息

﹡英皇文化產業（００４９１）全年虧損收窄至１﹒２６億元，不派息

﹡豐盈服務（００３３１）全年純利按年升４﹒５％至２﹒４８億元，派息

１１﹒９仙



《公司資訊》﹡春城熱力香港ＩＰＯ擬集資最多２﹒９億元

﹡滔搏（０６１１０）今起招股，入場費約１０２０１元

﹡德視佳眼科據報擬集資不多於７億元

﹡魯大師（０３６０１）今起招股，入場費約３０３０元

﹡瀛海（０８６６８）開市價平招股價，惟現價低近７％

﹡ＳＤＭ（０８３６３）擬收購新加坡托兒業務

﹡工商銀行（０１３９８）中國財政部轉讓一成Ａ股股權予社保基金

﹡中盈控股（００７６６）擬收購椰汁咖啡飲料公司

﹡中海油（００８８３）附屬發行兩份擔保票據，涉資共１５億美元

﹡中國稀土（００７６９）與日本三石耐火達成合作協議，總投資約３５００

萬元人民幣

﹡正商實業（００１８５）發行２﹒２億美元優先票據

﹡正道集團（０１１８８）附屬香港汽車收到清盤呈請

﹡光大水務（０１８５７）附屬投資青島市麥島污水處理廠

﹡宏利推瑜伽和健體班心臟健康活動，並支持世界心臟日

﹡長實（０１１１３）捐地需時才能讓人受惠會作研究，集團一直捐款支持公

益項目

﹡建滔集團（００１４８）上日回購１９﹒６萬股，涉資３９２萬元

﹡時計寶（０２０３３）對中國市場銷售審慎樂觀，持續調整銷售網絡

﹡港鐵（０００６６）「早晨折扣優惠」加大至六五折，享有優惠特定車站增

至４４個

﹡雅生活服務（０３３１９）斥最少５億元人民幣收購中民物業及新中民物業

各六成股權

﹡匯豐人壽浙江分公司獲准開業，拓展內地業務

﹡圓美光電（０８３１１）今早停牌，待發內幕消息

﹡新威斯頓（０８２４２）控股股東增持１０００萬股，佔股本０﹒７２％

﹡萬成環球（０８３０９）斥５１９萬元購買數輛裝卸車

﹡路勁基建（０１０９８）擬發行４﹒８億美元優先票據

﹡碧瑤綠色（０１３９７）合資經營環保園處理廠

﹡豐德麗（００５７１）恢復公眾持股量，午後復牌

﹡恆地（０００１２）高爾夫．御苑料第四季推洋房單位；集團新界北１００

萬呎農地，將配合政府收地

﹡春城熱力（０１８５３）明起招股，入場費約６３１３元

﹡友邦香港表示對香港長久動力具有信心，有不同產品照顧不同客群

﹡九號運通（００００９）擬把公司名改為金奧國際

﹡進智公共交通（０００７７）與恆生訂立四份租購協議，涉１３６０﹒４萬

﹡恆生中國成為首間進入證券交易所參與債券交易的外資銀行



《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）發行１５億元人民幣第二期擔保公司債券

﹡涉與伊朗做生意轉運石油，中遠海運子公司遭美國制裁

﹡石藥（０１０９３）糖尿病及肝臟藥物獲國家藥監局頒發註冊批件

﹡上實（００３６３）成立投資管理合資公司，註冊資本總額１億元人民幣



《神州民企》﹡騰訊（００７００）上日回購１１萬股，涉資３６２２﹒９萬元

﹡長城微光（０８２８６）今起恢復股份買賣，達成所有復牌條件



《中國要聞》﹡美圖華為就５Ｇ、雲計算、ＡＩ等領域簽戰略合作協議

﹡離岸風力發電成本下降，增長潛力巨大

﹡社科院表示一二線城市房價穩中趨降，金九銀十難有起色

﹡金融企業財務規則修訂，撥備率過高視為隱藏利潤傾向

﹡國慶假期７座及以下小型客車高速免通行費

﹡溫州南部富鎮獲升級，龍港「鎮改市」為內地首例

﹡農業農村部表示支持鄉村雙創企業登陸資本市場

﹡攜程宣布由股東百度發行３１３０萬股ＡＤＳ；攜程報告：２０１９年國慶

旅遊人次有望達到近８億

﹡發改委表示首八月高技術製造業投資增長加快至１２％

﹡股份制銀行理財子公司首亮相，光大理財發布新產品

﹡恆生中國成首家進入證券交易所參與債券交易外資銀行

﹡９月發行新基金超過１４００億元人民幣，今年來最佳

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨回籠１０００億

﹡美國農業部官員：美中貿易緊張局勢將成為新常態

﹡商務部表示中美雙方正密切溝通１０月談判具體時間；中國企業與美國成交

相當規模大豆和豬肉

﹡據報美民間出口商最新向中國出口約６０萬噸大豆

﹡安謀解封殺，稱後續晶片架構可授權予華為海思使用

﹡孟晚舟要求公開涉案中情局官員名單，下周控方陳詞

﹡天津口岸豬肉進口量持續高位，歐盟進口超五成

﹡商務部表示國慶前再投放１萬噸中央儲備豬肉；６０多個國家確認參加第二

屆進博會

﹡農業農村部表示上月十省生豬存欄增，豬價漲幅逐周放緩

﹡特斯拉上海工廠將於１０月１４日啟動量產

﹡臨港簽約２４個智能網聯車項目，總投資８０億元人民幣

﹡財政部划轉所持工行、農行各１０％Ａ股股權予社保基金

﹡住建部表示加大培育住房租賃市場，發展共有產權房

﹡華為發布Ｍａｔｅ ３０系列國行版手機；任正非稱歡迎美公司恢復供應，

要向美出售５Ｇ技術

﹡人社部表示社保基金累計６﹒８萬億，支付能力顯著增強

﹡海關總署表示允許符合相關要求的貝寧大豆進口

﹡外匯局表示８月國際收支口徑服貿逆差２６４億美元；６月末銀行業對外淨

負債１９７１億美元

﹡美國通過「台北法案」，外交部表示毫無道理自相矛盾；外交部對美方制裁

中方企業和個人表示強烈不滿

﹡銀保監表示首八月保險業原保費收入同比增１３﹒１％

﹡華儲商管中心本月第三次投放１萬噸中央儲備凍豬肉



《寶島快訊》﹡台股平收，報１０８７１﹒９９點



《其他消息》﹡政府張貼公告收回古洞北及粉嶺北發展區土地

﹡劉怡翔在塔林簽訂與愛沙尼亞稅務協定

﹡金管局放寬銀行售投資產品規管，非弱勢客曾購同類產品毋須錄音；金管局

向平安銀行及華夏銀行等發出銀行牌照

﹡消委會表示放債市場規管不足，倡設特定監管機構放貸年息上限４８％；認

可機構提供的信用卡透支及個人貸款金額十年增兩倍

﹡陳德霖稱逆周期措施能維持銀行體系穩定，料本港能克服當前困難

﹡財務匯報局完成一宗調查，並轉介予香港會計師公會；財務匯報局下月成為

獨立核數師監察機構，黃天祐獲委任為主席

﹡政府下季推出兩幅住宅地，涉９８０伙；政府首三季提供９２３０伙，佔全

年目標供應量６８％

﹡發展局表示發展商捐地影響不大，未來多管齊下覓地

﹡本港出口貨值連跌１０個月，８月跌幅擴大至６﹒３％；６月實質平均工資

率按年下跌０﹒１％

﹡阮國恆稱今年第四季或會開始見到有虛擬銀行軟啟動

﹡渣打香港表示虛擬銀行推出後要達收支平衡仍需一段時間

﹡仲量聯行表示傳統商業區８月整體空置率創５年新高

﹡深股通額度全日用１２﹒９億元；滬股通額度全日用１８﹒５億元，陸股通

淨流入２５億元

﹡港股通明日起暫停，Ａ股下周二起休市，１０月８日復市

﹡中原估價指數連續３周企約１５點，樓價或調整約一成

﹡安永表示首三季全球ＩＰＯ集資額跌２５％，科創板帶動亞太區逆市升



《修例風暴》﹡外交部促美停止推動審議涉港法案，停止干涉中國內政

﹡官媒斥美國圖以港遏華，美「救世主」心態可休矣

﹡官媒述評：香港經濟結構性矛盾亟待破解

﹡林鄭ｆｂ出文：期待與市民坦誠傾談，對話總比對立好；林鄭傍晚首次與民

對話，抽中發言限時３分鐘

﹡陳浩濂稱過去數月的社會事件對本港競爭力無影響

（ｚｚ）

