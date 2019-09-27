《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８９１．１２ 跌 ７９．５９點╱０．３０％
標普５００ ２９７７．６２ 跌 ７．２５點╱０．２４％
納斯達克 ８０３０．６６ 跌 ４６．７２點╱０．５８％
倫敦富時１００ ７３５１．０５ 升 ６１．０９點╱０．８４％
法蘭克福ＤＡＸ １２２８８．５４ 升 ５４．３６點╱０．４４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６２０．５７ 升 ３６．７７點╱０．６６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．８３，歐元兌美元１．０９２３
27/09/2019 07:46
《日出而作》百威超購２﹒６倍人人有份，美匯指三周高，道指反覆
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８９１．１２ 跌 ７９．５９點╱０．３０％
標普５００ ２９７７．６２ 跌 ７．２５點╱０．２４％
納斯達克 ８０３０．６６ 跌 ４６．７２點╱０．５８％
倫敦富時１００ ７３５１．０５ 升 ６１．０９點╱０．８４％
法蘭克福ＤＡＸ １２２８８．５４ 升 ５４．３６點╱０．４４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６２０．５７ 升 ３６．７７點╱０．６６％
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