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27/09/2019 07:46

《日出而作》百威超購２﹒６倍人人有份，美匯指三周高，道指反覆

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　２６８９１．１２　跌　　７９．５９點╱０．３０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　　２９７７．６２　跌　　　７．２５點╱０．２４％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　８０３０．６６　跌　　４６．７２點╱０．５８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　７３５１．０５　升　　６１．０９點╱０．８４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　１２２８８．５４　升　　５４．３６點╱０．４４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　５６２０．５７　升　　３６．７７點╱０．６６％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．８３，歐元兌美元１．０９２３

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