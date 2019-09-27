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即市新聞

27/09/2019 18:09

《窩輪匯智－劉嘉輝》黃金周前後的窩輪攻略

　　《窩輪匯智》港股第三季埋單計數跌約９％，臨近季結更出現連續１０天的陰燭弱勢，國慶
假期前成交顯著縮減，恆指失守所有移動平均線，５０天亦跌破２５０天線出現了傳統技術上的
「死亡交叉」。
　　在內外不明朗因素仍多，環球經濟甚具挑戰的環境當中，不少資金採避險策略，推升黃金價
格高企於１５００美元水平。
　　內地黃金周長假期Ａ股由１０月１日至１０月７日休市，港股則於周二休市。
　　考慮以衍生工具入場之前，必須了解引伸波幅的走勢。量度恆指波動性的恆指波幅指數今年
首三季高低為１４至２７點，以波幅最高及最低差別值來看，較去年的１３至３０﹒７點為細，
但並不代表波幅的變動不大，特別是自年初高見２７位置後，４月低見１４水平後，又再於８月
重上２７的水平，但一個月後再失守２０水平。
　　若投資者對黃金周有憧憬，認為資金有望重回市場帶動突破性走勢的話，屆時引伸波幅可能
回升，將對一些年期較短及輕微價外窩輪有較大利好作用。不過，若看錯市跌勢亦會較急，因此
若以這類高槓桿產品入場前就要留意要有止損甚至全數損失的盤算。而對於時機掌握未有太大心
水的朋友，則可以「守」為攻，參考較貼價及年期長一點的窩輪，對短期引伸波幅走勢的敏感度
較低。
　　另外，在成交縮減的市況當中，亦要份外留意市場流通性，特別是一些正股本身已有較大買
賣差價的個股。反觀，恆指或個股如騰訊（００７００）及平安（０２３１８）這類大藍籌，由
於正股相對活躍，發行商對沖難度亦相對較低，因此相關產品買賣差價一般會較窄，開價會較積
極。而當市況交投縮減，甚至一些正股本身亦出現較大的買賣差價時，窩輪開價少不免受影響，
或會出現較闊的買賣差價。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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