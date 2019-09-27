《兆談金融－陳冠兆》ＳｐａｃｅＸ估值高處未算高

《兆談金融》ＳｐａｃｅＸ創辦人兼行政總裁Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ，將於美國時間本周六（

２８日），對開發中、可回收重用的飛船Ｓｔａｒｓｈｉｐ和Ｓｕｐｅｒ Ｈｅａｖｙ，解說更

多細節，料將吸引不少私募投資者的目光。

Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ在過去周日於Ｔｗｉｔｔｅｒ上載，新一款試驗飛船Ｍｋ１，正在裝設

尾翼的照片（尾翼料由Ｔｅｓｌａ Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｘ的電池推動，本周六Ｅｌｏｎ

Ｍｕｓｋ將解說更多細節）。跟上月底成功試飛、著陸，並將分拆回收零部件的

Ｓｔａｒｈｏｐｐｅｒ相比，Ｍｋ１計劃試飛（預期下月中旬進行）的高度，將距離地面２０公

里，遠較Ｓｔａｒｈｏｐｐｅｒ的離地高度１５０米為高，加上Ｍｋ１預計會裝設３個

ＳｐａｃｅＸ建造的Ｒａｐｔｏｒ引擎，跟Ｓｔａｒｈｏｐｐｅｒ的僅１個Ｒａｐｔｏｒ引擎和

１５０米飛行高度相比，將反映Ｍｋ１離地高度的突破。而要升空至軌道的高度，兼有能力搭載

１００名乘客的Ｓｔａｒｓｈｉｐ，和能載重１００噸物件的Ｓｕｐｅｒ Ｈｅａｖｙ，兩者屆

時分別料需裝設６個和３５個Ｒａｐｔｏｒ引擎。

經過今年以來三輪、累計逾１３億美元融資後，ＳｐａｃｅＸ的市值，已升至逾３３３億美

元。現時，ＳｐａｃｅＸ突破飛行高度的進度，或有望加快（如上述），若Ｍｋ１試飛成功，下

一步料推展至軌道飛行試驗，這將反映ＳｐａｃｅＸ於增添引擎（如上述）、加強尾翼控制轉向

等領域上，存在新突破的機會，若這新一輪試驗成功，ＳｐａｃｅＸ在下一輪融資中，估值料將

躍升至更高水平。

Ｓｕｐｅｒ Ｈｅａｖｙ目標最快於２０２１年，投入商業營運，故此，展望更遠，當

Ｓｕｐｅｒ Ｈｅａｖｙ運作成熟時，並成為可回收、成本較低、可靠的往來軌道交通工具，這

將會為ＳｐａｃｅＸ開發的Ｓｔａｒｌｉｎｋ計劃（在軌道上，以１﹒２萬個人造衛星建造互聯

網，以解決現時光纖互聯網，在覆蓋面、光速上的局限），創造穩固的條件和基礎。當

Ｓｕｐｅｒ Ｈｅａｖｙ成為成熟的交通工具時，屆時ＳｐａｃｅＸ為Ｓｔａｒｌｉｎｋ進行新

一浪融資時，料會把ＳｐａｃｅＸ的估值，再推至另一個高峰（假設Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ有效處

理訴訟，和他身體保持健康水平）。《獨立股評人 陳冠兆》

