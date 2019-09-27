【新股上市】傲迪瑪汽車今起公開招股，入場費約２６２６元

《經濟通通訊社２７日專訊》新加坡一站式汽車售後服務商－－傲迪瑪汽車（０８４１８）

赴港上市，發行２﹒５億股，當中一成公開發售，今日起至下周四（３日）中午接受認購，每股

０﹒２元至０﹒２６元，每手１００００股，入場費２６２６﹒２元。股份將於１０月１１日掛

牌。東方證券為獨家保薦人。

若按中間價０﹒２３元定價，集資淨額３２５０萬元，當中３０﹒８％用作設立新服務中心

，１０﹒８％用於設立新衛星工場，２９﹒２％用於擴大租賃車隊。（ｅｃ）

