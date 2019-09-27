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27/09/2019 10:21

【新股上市】華營建築（１５８２）今起招股，入場費約３５３５元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》本港樓宇建築總承建商華營建築（０１５８２）上市，發行近
１﹒３９億股，當中一成公開發售，今日起至下周四（３日）中午接受認購，每股１元至１﹒４
元，每手２５００股，入場費３５３５﹒２７元。股份將於１０月１６日掛牌。第一上海為獨家
保薦人。
　　若按中間價１﹒２元定價，集資淨額１﹒２３億元，當中約１﹒０７億元將用於撥付前期成
本，包括為潛在新項目開始前及早期階段的按金、保險、臨時工程建設成本、建築材料成本、分
包費用、機器及設備開支。（ｅｃ）

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