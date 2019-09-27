《經濟通通訊社２７日專訊》ＬＦＧ投資控股（０３９３８）下周一（３０日）在主板掛牌
，今日在輝立交易場暗盤開報１﹒６８元平上市價，最新報１﹒５６元跌７﹒１４％，一手
２０００股帳面蝕２４０元
至於在耀才暗盤交易市場，ＬＦＧ投資控股最新報１﹒６３元，低上市價３％。
ＬＦＧ公開發售超額認購２７﹒４２倍，一手中籤率約２５％，認購２０手穩獲一手。發售
價定為每股１﹒６８元，接近招股價範圍１﹒３至１﹒７元的上限。（ｅｃ）
27/09/2019 16:24
【新股上市】ＬＦＧ暗盤新報１﹒５６元，低上市價逾７％
《經濟通通訊社２７日專訊》ＬＦＧ投資控股（０３９３８）下周一（３０日）在主板掛牌
，今日在輝立交易場暗盤開報１﹒６８元平上市價，最新報１﹒５６元跌７﹒１４％，一手
２０００股帳面蝕２４０元
至於在耀才暗盤交易市場，ＬＦＧ投資控股最新報１﹒６３元，低上市價３％。
ＬＦＧ公開發售超額認購２７﹒４２倍，一手中籤率約２５％，認購２０手穩獲一手。發售
價定為每股１﹒６８元，接近招股價範圍１﹒３至１﹒７元的上限。（ｅｃ）
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