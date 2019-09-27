《專家之言－張穎群》港股跌穿２６０００，料即將下試２５０００

《專家之言》美國Ｍａｒｋｉｔ公布９月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回升至５１，創

出近５個月高位，好過預期５０﹒４及８月份的５０﹒３。同月服務業ＰＭＩ上５０﹒９，好過

８月份的５０﹒７，但差於預期５１﹒４。整體數據仍優於預期。歐洲製造業ＰＭＩ跌至

４５﹒６，為自２０１２年以來最差。德國製造業ＰＭＩ更跌至４１﹒４，同創出近１０年最差

。數據可以印證聯儲局不急於減息的原因，而歐洲及德國經濟非但差過預期，更有持續向下的感

覺。目前有多國正實行負利率，同時也進行貨幣�鬆政策。但始終末能刺激當地經濟增長。

美國企業的第二季度業績公布期已經完結，企業盈利真的反映公布前的預期，比上減少。更連續

兩季出現這情況，為近３年首次出現。投資者預期會在第三季再出現同一情況，更估計可能會大

幅下跌３﹒９５％。跟年初評估第三季盈利會上升差天共地。也反映出投資者已開始浮現悲觀的

情緒。

聯儲局持續在貨幣市場上進行回購操作。目的在協助有需要資金的銀行可以拆借。但近日有

大銀行拆借後，將資金流入央行之額外儲備金內，沒有流出貨幣市場。此舉令到短期利率再急速

抽升到８至１０厘，資金繼續緊張。聯儲局正向銀行暸解原因。



＊人行言明暫觀察，電商所平台助經濟＊



大型電商企業阿里巴巴表示，旗下淘寶天貓業務快速增長。而阿里手機淘寶活躍用戶正超速

上升，第三季錄得２６％增長。因為集團年內重點開進三四線城市，以致有近７成新客戶皆來自

這些城市。在市場上之佔有率接近４成。由１月至８月止，成交金額比上增加４４％，為同業之

冠。預計到２０２０年，平台上消費規模可越萬億美元。也反映出當地政府要大力推動內需，刺

激零售銷售，可望為經濟增長帶來更理想的成效。

上星期公布多項經濟數據皆欠理想，投資者曾憧憬中央政府會加大放水力度。但人民銀行昨

日表示，已經下調存款準備金率及下降ＬＰＲ的一年期利率。因此，暫不會急於再降準或減息。

目前的貨幣政策及利率水平皆在適時位置。宜再觀察多一段時間再下定論。

日前發改委及統計局齊公布中國人均ＧＤＰ的過程。中國ＧＤＰ由１９５２年６７９億元人

民幣至２０１８年止，已大幅增長１７４倍至９０萬億元人民幣。期內中國人均ＧＤＰ亦由

１１９元上升至６﹒４６萬元人民幣，也有近７０倍的升幅。如按美元計算，已突破９４００美

元。用世界銀行２０１５年的計算方式，人均ＧＤＰ低於１０４５美元，屬於低收入國家，若高

過１２７３６美元，始可以稱得上是高收入。也相信內地國民，很快就可以達到高收入的水平。



＊外圍多方現?憂，恆指可會試低位＊



香港貿易發展局公布第三季出口指數急挫９﹒９至２７﹒４，為有紀錄以來第三低。反映出

各行業及市場對出口普遍都不予寄望。貿發局同時下調全年預測，由原先增長２％，大幅下降至

負４％增長。港商亦加快到新興市場尋找商機。當中包括東盟及拉丁美洲等地區。出口到東盟比

上增長４﹒６％，超越美國成為香港第二大出口市場。

再度重啟上市程序的百威亞太（０１８７６）日前公布，以下限２７元定價，合共集資

３９２億元，於下星期一（３０日）上市。而相關的期貨及期權亦同步同日上市，更即時納入沽

空名單。國際指數公司ＭＳＣＩ指數、富時指數及恆生綜合指數齊公布會加快納入相關指數名單

內。因為市值超過３５００億元，都可達到各指數之要求。

恆指周初曾連跌６日，累計跌超過１１３０點，為年內最長跌市。更再次成為全球最差的股

票市場。自８月中旬見２４８９９的低位後，到目前為止，恆指仍稍有升幅。但有多隻藍籌已跌

低過當日收市價，也反映出股市持續弱勢。近日中美就貿易問題的對話，再添變數。內地人民銀

行表明，要繼續觀察，暫不再出手。再加上下星期開始為內地國慶黃金周假期，滬深港通交易由

明天開始暫停，至１０月８日星期二恢復正常。這些都是投資者不願入市的原因。也建議不要在

這個時候做趁低吸納的行動。跌穿２６０００後，見到２５０００的日子很快來臨，宜謹慎。

《華盛証券 張穎群》

