【嚟緊炒Ｄ乜】ｉＰｈｏｎｅ新機值唔值得買？瑞聲短期可落鑊！

《嚟緊炒Ｄ乜》蘋果公司新手機ｉＰｈｏｎｅ １１終於如期推出市面，相信不少讀者已經

上網看到很多「換機攻略」的影片或文章，但仍有不少人心大心細，因為ｉＰｈｏｎｅ １１未

有推出５Ｇ版本，業內人士預計應該延遲到下年才推出，現時換機如「雞肋」，那麼究竟瑞聲科

技（０２０１８）能不能炒起？



＊ｉＰｈｏｎｅ１１「小修小補」欠創意＊



相信不少人換智能手機，都是因機體過慢或者電池損耗問題，從而選擇一口氣「跨代」換新

機，不少手持有５╱６代的ｉＰｈｏｎｅ用家都選擇買１１代，這樣的換機策略是無可厚非的。

但市面上，大多數都手持８代╱Ｘ的用家，現時換機如「雞肋」，雖然中央處理器（ＣＰＵ）由

Ａ１１升至Ａ１３，在速度上確實加快不少，但問題是遊戲業界上對於機體或畫面需求上，並未

有太大改變，例如熱玩遊戲《食雞》、《王者榮耀》等，用ｉＰｈｏｎｅ ７╱８代仍然運行順

暢，如電量問題只需花數百元換電池便可，確實沒有換機藉口。

業內人士普遍認為，ｉＰｈｏｎｅ １１在機體上只算是「小修小補」，除了１１Ｐｒｏ的

電量增加、ＣＰＵ及鏡頭加強之外，基本上沒有任何新創意推出，有點類當年推出７代的情況，

而坊間對於新機的熱熾程度明顯減少，除了一些「死忠」和換機需求買家之外，受歡迎程度可能

比起４代及６代還有一段距離。



＊５Ｇ更新涉大量問題，未必湧現換機潮＊



不知道讀者是否記得２Ｇ升３Ｇ、３Ｇ升４Ｇ時候所面對過的問題？例如訊號接收太差、機

體過熱等問題，這些情況會否繼續在ｉＰｈｏｎｅ發生仍然是未知之數，由於５Ｇ訊號長波段弱

，因此需要興建大量機站，５Ｇ機站比４Ｇ可能多出數倍，最後成本都只會轉嫁到消費者身上，

所以電訊商月費計劃難以估計，除非比４Ｇ月費便宜，或否沒有誘因立即換機。

按照過往經驗，由３Ｇ升上４Ｇ時候，市場普遍需要一年至兩年時間才能開始完全普及，意

味５Ｇ手機真正暢銷，可能是２０２０年尾至２０２１年中，屆時才是真正的「５Ｇ王朝」。惟

值得商榷的是，華為和小米（０１８１０）已經向５Ｇ市場搶灘，究竟屆時ｉＰｈｏｎｅ爭奪市

場份額的能力有多強，還要看蘋果剩下多少「創意」。



＊蘋果機價「親民」，瑞聲借勢可炒上？＊



用家熱愛蘋果手機，除了因為ｉＯＳ介面順暢外，還有就是ｉＰｈｏｎｅ價錢折舊比起其他

手機慢得多。例如兩年前出產的Ｘ代，６４ＧＢ官方價格為８５８８元，到今日先達二手回收價

仍有４０００元，意味兩年折舊五成，對比起其他牌子手機一拆盒就起碼折舊七八成，確實「抵

玩」很多。筆者目前正用Ｘ代６４ＧＢ，假如去先達廣場出售，補貼多兩千元就有新機可用。市

面上相信有不少筆者這樣的用家，純粹用「兩千蚊買新機」的心態。另外，蘋果推出新機顏色「

午夜綠」，在市場上都略炒風，雖然回收價只是貴多兩三百元，但起碼仍有市場。

誠然，瑞聲科技作為蘋果公司主要的聲學供應商，在預定時候蘋果已經有不錯的數字，因此

自然會受惠。而蘋果將新機價格回調至「親民路線」，相信對銷售而言有相當大的幫助，如果考

慮到短炒瑞聲，相信首月蘋果新機銷售量會對股價有相當大的鼓舞。

作為一代大價股，瑞聲股價曾經一度衝上１８０元關口，當時不少人以為蘋果走貴機價路線

會奏效，但隨後瑞聲股價足足蒸發七成半，意味大家不再看好蘋果的創意。而瑞聲股價低迷，主

要是因為太過依賴蘋果，當兩者成為命運共同體，自然興衰與共。其實，瑞聲早可避免業務依賴

蘋果，在２０１７年時候公司已經放風表示會多開發安桌市場，但兩年過去了，仍未見有太大進

展；對比起舜宇光學（０２３８２），其多元化的業務可以避免客戶過度集中的風險，因此股價

升上「紅底」之後仍能企穩。



＊半年毛利收入同跌，再度進入研發階段＊



瑞聲今年上半年收入下跌一成，而純利更跌五成七，據共中期業績＄回顧表示，主要受到「

受毛利潤下滑與研發費用增加影響」。大家如熟悉科技公司發展，就會明白到當一間公司進入科

研階段時候，通常需要兩到三年的沉寂期，隨後才會有爆發性增長．因此相信瑞聲仍就某些

５Ｇ技術的手機硬件上進行研發工作，短期內未必有確實大的收益。

另外，瑞聲半年業績內亦談及「入門級超線性結構（「ＳＬＳ」）產品已成功滲透至安卓中

端機型」，這可被解讀會利好信號，意味公司分散客戶風險的進度上有良好表現，而新推出的步

進電機模組已開始批量生產及出貨給主流安卓客戶，這是另一點支持瑞聲的股價表現。



＊現價考慮追入，末來兩個月股價有支持＊



參考圖表，瑞聲股價自９月起已經「開車」，由低位３２﹒４５元一路衝上４５元，相信炒

起原因都是因為期待蘋果新手機銷量。雖然去年蘋果手機銷售觸礁，但回歸「親民價」後相信對

瑞聲股價仍有一定支持，短期內瑞聲有望先重回５０元關口，待股價企穩後，最牛可上望６０至

７０元之間，關鍵是由９月中起至１１月前蘋果手機的銷售數字，以目前市場風氣而言，相信瑞

聲可短期「落獲」，可考慮現價追入，待升至５０元６０元關口後分注食胡。（撰文：李皆穎）



表列瑞聲（０２０１８）近年主要業績數據：



數據 ２０１９年上半年 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收益 ７５﹒６７億 １８１﹒３１億 ２１１﹒１９億 １５５﹒０６億

（－１０﹒２％） （－１４﹒２％） （＋３６﹒２％） （＋３２﹒１％）



毛利 ２０﹒８４億 ６７﹒４３億 ８７﹒１９億 ６４﹒４２億

（－３２﹒７％） （－２２﹒７％） （＋３５﹒４％） （＋３２﹒２％）



盈利 ７﹒７０億 ３７﹒９６億 ５３﹒２５億 ４０﹒２６億

（－５６﹒７％） （－２８﹒７％） （＋３２﹒３％） （＋２９﹒６％）



股息 ４０港仙 １﹒４３港元 ２﹒１０港元 １﹒４７港元

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註：年結日為１２月３１日，金額以人民幣計算



表列瑞聲（０２０１８）及部分手機設備股股價表現：



股份（編號） 今年以來（％） 五月底以來（％） 本月以來（％）

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瑞聲科技 （０２０１８） －４﹒９３ ＋３﹒９２ ＋２４﹒９３

比亞迪電子（００２８５） ＋２４﹒３４ ＋１８﹒４３ ＋２６﹒８３

通達集團 （００６９８） －２２﹒５７ －３﹒２８ ＋１１﹒３２

丘鈦科技 （０１４７８） ＋９３﹒０３ ＋５５﹒３４ ＋１８﹒８１

富智康集團（０２０３８） ＋２０﹒７３ ＋１０﹒００ ＋１１﹒２４

舜宇光學 （０２３８２） ＋６５﹒８０ ＋７０﹒９８ ＋５﹒１５

鴻騰精密 （０６０８８） 無升跌 ＋８﹒５０ ＋１﹒８４

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股指

恆生指數 ＋０﹒４６ －３﹒４９ ＋０﹒９３

國企指數 ＋０﹒３２ －２﹒２２ ＋０﹒７３

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註：資料截至９月２７日中午收市

