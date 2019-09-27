期指結算日，恒指低開２５９７７跌６３點，國指軟４２點

《經濟通通訊社２７日專訊》市場關注美國總統特朗普被彈劾事件，加上投資者對中美貿易

態度審慎，隔晚美股表現回吐，亞洲股市今早跟隨回落，日經跌２０３點，首爾指數跌１３點。

港股方面今日為期結日，恆指輕微低開６３點，並再度失守二萬六關口，手機設備股再度成為被

拋售對象，瑞聲（０２０１８）低開１﹒７７％為最差表現藍籌，舜宇（０２３８２）亦跌

１﹒２２％；另外政府昨日公布新一季賣地計劃，刺激地產股造好，新世界（０００１７）及恆

隆地產（００１０１）同樣高開逾１％。

恆生指數報２５９７７點，跌６３點或跌０﹒２５％，主板成交２２﹒２５億元。國企指數

報１０１６９點，跌４２點或跌０﹒４２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１７％，報５９﹒８５元；港交所

（００３８８）無升跌，報２２５﹒２元；騰訊控股（００７００）跌０﹒７２％，報

３３０元；中移動（００９４１）跌０﹒４７％，報６４元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒０７％，報７４﹒３元。



十大跌幅恆指成分股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ４１﹒６５元 跌１﹒７７％

中生製藥（０１１７７） ９﹒９０元 跌１﹒５９％

中海油 （００８８３） １２﹒０４元 跌１﹒３１％

舜宇光學（０２３８２） １１３﹒１０元 跌１﹒２２％

華潤置地（０１１０９） ３２﹒３５元 跌１﹒２２％



申洲國際（０２３１３） １０３﹒５０元 跌１﹒１５％

太古Ａ （０００１９） ７１﹒７５元 跌１﹒０３％

信和置業（０００８３） １１﹒６４元 跌１﹒０２％

中海外 （００６８８） ２４﹒５０元 跌１﹒０１％

石藥集團（０１０９３） １５﹒８６元 跌１﹒００％

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（ｕｌ）

