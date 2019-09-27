《盤後部署》港股十月難有起色，料試二萬五關底部

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股回吐，拖累今早亞洲股市表現，港股本日為期指結算

日，恆指低開６３點，並失守二萬六關口，手機設備股受壓；內地社科院表示金九銀十氣氛難再

，拖累內房股表現；而吉利（００１７５）獲中銀唱好下，午後走勢向好曾升４﹒５％。最終恆

指收報２５９５４點，跌８７點或跌０﹒３３％，主板成交５３１﹒０６億元。國企指數報

１０１４８，跌６３點或跌０﹒６２％。

上證綜合指數報２９３２升３點；深證成份指數報９５４８，升８４點或升０﹒８９％。兩

市合共成交３９７６﹒７１億元人民幣。



＊儲局官員指不排除負利率＊



面對近期環球股市轉弱，美聯儲今年起已進行減息，惟美國總統特朗普多番表明減息幅度並

不夠。而明尼亞利斯聯儲局長卡什卡表示，聯儲局應當進一步減息，並表示不排除美國會出現負

利率的可能性。卡什卡表示，他主張大幅減息，雖然儲局各官員普遍認為利率區間應下降到

１﹒７５％至２％，但卡什卡覺得應降到１﹒２５％至１﹒５％較為適合。

另外，美國多間大行的分析師認為，聯儲可能需要購買多２０００億至５０００億美元的國

債，才能修補美國貨幣市場的動盪危機。聯儲局主席鮑威爾早前曾表示，下個月將會在華盛頓舉

行一連兩日會議，討論有關擴大資產負債表事宜。經濟學家Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｓｔｅｒｇ認為

，假如真的進行短期性措施，儲局應該要強調為「技術性調整」，避免人以為是進行量化寬鬆。



＊投資者部署淡倉值博率高＊



總結今年「金九」，似乎沒有「大時代」般熱鬧炒賣，本月港股多次都是穩守狀態，考慮到

內地經濟下行壓力，手機設備股和濠賭股未能「應節」，以及貿易戰和本地政治因素，「銀十」

能再炒起機會不大。１０月份港股進行攻防戰機會頗高，恆指可能再測試底部，短期先看二萬五

千點關口，距離現時約９００點，投資者可考慮部署淡倉，值博率較高。（ｕｌ）

