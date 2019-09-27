《外地經濟》美國第二季經濟增長確認為２％，惟企業投資低於初值

《經濟通通訊社２７日專訊》美國第二季經濟增長確認為２％，因消費者開支為４年半來最

強，抵消出口疲軟及庫存投資放緩的影響。不過第二季企業投資萎縮幅度較先前估計大，兼且企

業盈利增長遜色，為經濟蒙上陰影。

上季企業投資經調整後向調整至下跌１％，這是自２０１５年第四季度以來的最大跌幅，受

累於美中之間持續近１５個月的貿易戰。

扣除庫存估值及資本消耗調整後的公司稅後盈利，亦向下修正至增長５９７億美元，增幅３

﹒３％，不及先前預期的４﹒８％增幅。（ｍｎ）

