《經濟通通訊社２７日專訊》美國第二季經濟增長確認為２％，因消費者開支為４年半來最
強，抵消出口疲軟及庫存投資放緩的影響。不過第二季企業投資萎縮幅度較先前估計大，兼且企
業盈利增長遜色，為經濟蒙上陰影。
上季企業投資經調整後向調整至下跌１％，這是自２０１５年第四季度以來的最大跌幅，受
累於美中之間持續近１５個月的貿易戰。
扣除庫存估值及資本消耗調整後的公司稅後盈利，亦向下修正至增長５９７億美元，增幅３
﹒３％，不及先前預期的４﹒８％增幅。（ｍｎ）
27/09/2019 08:33
《外地經濟》美國第二季經濟增長確認為２％，惟企業投資低於初值
《經濟通通訊社２７日專訊》美國第二季經濟增長確認為２％，因消費者開支為４年半來最
強，抵消出口疲軟及庫存投資放緩的影響。不過第二季企業投資萎縮幅度較先前估計大，兼且企
業盈利增長遜色，為經濟蒙上陰影。
上季企業投資經調整後向調整至下跌１％，這是自２０１５年第四季度以來的最大跌幅，受
累於美中之間持續近１５個月的貿易戰。
扣除庫存估值及資本消耗調整後的公司稅後盈利，亦向下修正至增長５９７億美元，增幅３
﹒３％，不及先前預期的４﹒８％增幅。（ｍｎ）
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