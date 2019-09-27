《經濟通通訊社２７日專訊》美國可能不會延長允許美國公司向華為提供產品的臨時豁免，
國務院網絡政策副國務卿Ｒｏｂ Ｓｔｒａｙｅｒ表示，臨時豁免不會永久有效，其設計初衷是
緩解一些美國企業的短期壓力，讓目前依賴華為設備提供關鍵服務的美國公司制定合適的長期措
施。
他又警告，對在５Ｇ網絡中使用華為設備的盟友，除了可能切斷情報共享外，美國政府亦不
排除施加額外懲罰的可能性。
華為在今年５月被美國政府首次列入黑名單，及後白宮向華為的美國供應商頒布臨時豁免令
，將於１１月１９日到期。（ｍｎ）
27/09/2019 09:40
【華為風波】美國或不再延長美企向華為供應產品豁免
《經濟通通訊社２７日專訊》美國可能不會延長允許美國公司向華為提供產品的臨時豁免，
國務院網絡政策副國務卿Ｒｏｂ Ｓｔｒａｙｅｒ表示，臨時豁免不會永久有效，其設計初衷是
緩解一些美國企業的短期壓力，讓目前依賴華為設備提供關鍵服務的美國公司制定合適的長期措
施。
他又警告，對在５Ｇ網絡中使用華為設備的盟友，除了可能切斷情報共享外，美國政府亦不
排除施加額外懲罰的可能性。
華為在今年５月被美國政府首次列入黑名單，及後白宮向華為的美國供應商頒布臨時豁免令
，將於１１月１９日到期。（ｍｎ）
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