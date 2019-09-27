《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟執委會主席容克表示，他與歐盟負責英國脫歐事務談判的
首席代表巴尼耶已經竭盡全力以達成脫歐協議，但如果最終失敗，責任將在於英國。
他稱，若英國最終無序脫歐，對於英國及歐盟而言將會是一場災難，因這將會對未來貿易關
係的談判變得極其複雜。
他續指，歐盟認為有必要達成一個自由貿易協議，但這並不會像英國部分人想象般自然而然
地發生，不少貿易協議需花上好多年時間才能達成。（ｍｎ）
27/09/2019 13:45
【脫歐之後】歐盟執委會主席：英國將要為未能達成脫歐協議負全責
《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟執委會主席容克表示，他與歐盟負責英國脫歐事務談判的
首席代表巴尼耶已經竭盡全力以達成脫歐協議，但如果最終失敗，責任將在於英國。
他稱，若英國最終無序脫歐，對於英國及歐盟而言將會是一場災難，因這將會對未來貿易關
係的談判變得極其複雜。
他續指，歐盟認為有必要達成一個自由貿易協議，但這並不會像英國部分人想象般自然而然
地發生，不少貿易協議需花上好多年時間才能達成。（ｍｎ）
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