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即市新聞

27/09/2019 10:33

《異動股》內地改煤電價格機制，煤炭股走低，中國神華挫近２％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國神華（０１０８８）Ｈ股現跌１﹒７６％，報１５﹒６２
元，連跌五日累挫３﹒８％，盤中低見１５﹒６元，穿五十（約１５﹒７７元）及百天線（約
１５﹒７７２元）；成交約３５３萬股，涉資５５８２萬元。
　　Ａ股（滬：６０１０８８）現價１８﹒８３元人民幣，跌０﹒４７元人民幣，或跌
２﹒４４％，成交１﹒１２億元人民幣，涉及５８８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
３３﹒５７％。
　　國務院總理李克強２６日主持召開國務院常務會議，決定從明年１月１日起，取消煤電價格
聯動機制，將標桿上網電價機制改為「基準價＋上下浮動」的市場化機制。
　　基準價按各地標桿上網電價確定，浮動範圍為上浮不超過１０％、下浮原則上不超過
１５％，具體電價由供需雙方協商或競價確定，但明年暫不上浮，特別要確保一般工商業平均電
價只降不升。居民、農業等民生用電繼續執行現行目錄電價，確保穩定。
　　現時，恆生指數報２５８８１，跌１６０點或跌０﹒６２％，主板成交１７２﹒４８億元。
國企指數報１０１１８，跌９３點或跌０﹒９２％。
　　上證綜合指數報２９２５，跌３點或跌０﹒１３％，成交５７５﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報９５１３，升４８點或升０﹒５１％，成交９５３﹒９９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘海高新資源（０００６５）　　　０﹒３０５元　　　跌４﹒６９％
　　蒙古能源　　（００２７６）　　　０﹒１０２元　　　無升跌
　　中國秦發　　（００８６６）　　　０﹒２１５元　　　跌５﹒７０％
　　蒙焦煤企　　（００９７５）　　　０﹒９００元　　　跌１﹒１０％
　　鴻寶資源　　（０１１３１）　　　０﹒９３０元　　　無升跌
　　兗州煤業　　（０１１７１）　　　８﹒０１０元　　　跌１﹒９６％

　　南方能源　　（０１５７３）　　　１﹒８１０元　　　跌１﹒０９％
　　易大宗　　　（０１７３３）　　　０﹒３５０元　　　升１﹒４５％
　　中煤能源　　（０１８９８）　　　３﹒１００元　　　跌２﹒２１％
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　２﹒０１０元　　　跌１﹒４７％
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　１５﹒７００元　　　無升跌
　　伊泰煤炭　　（０３９４８）　　　５﹒１６０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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