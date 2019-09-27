【駐滬專電】上海市場監管總局２０項措施助力浦東高質量發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市市場監管局今日與浦東新區政府簽

署《實現新時代高質量發展的工作備忘錄》，從「放管服」三方面提出２０項改革措施。

在放權方面，《備忘錄》提出，要將「外國（地區）企業常駐代表機構的辦理」事權將從市

局下放至浦東，提高准入效率，幫助浦東及早了解境外投資者的投資意向，進一步提高相關配套

服務的工作效率。

同時，上海市市場監管局（市知識產權局）還將積極支持在自貿區設置專利、商標申請和質

押登記兩個綜合受理點，幫助企業更快將科創成果轉化為發展優勢。

在監管方面，支持籌建浦東新區藥品、醫療器械、化妝品不良反應檢測中心；支持自貿區強

化競爭政策試點工作，助推人才、資本等市場要素的自由流動；在反不正當競爭執法和知識產權

執法領域，將部分事權下放浦東，加大支持和指導力度。

在高效服務方面，支持「中國合格評定國家認可委員會上海服務平台」落地浦東；支持設立

檢測線和檢測認證通辦服務窗口，完善汽車進出口的一門式服務；支持「醫療器械類產業計量測

試中心」建設，為醫療器械產業走出國門提供支撐。支持浦東在商用航空發動機零件製造、自動

化集裝箱碼頭體系研究、觀光載人潛水器等重點領域開展標準化試點。

