《午市前瞻》Ａ股長假期休市，港股短期走勢波動成交縮減

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股回吐，市場關注中美貿易談判及美國總統特朗普被彈

劾事件，亞洲股市受氣氛拖累而下挫，而港股因期結日下再度失守二萬六關，今早恆指低開

６３點後低走，半日一度低見２５８４０點。股份方面，內房股受銷售氣氛薄弱影響下挫，碧桂

園（０２００７）領跌內房，而內銀股及手機設備亦同樣受壓。最終恆指午收２５９６３點，跌

７８點或跌０﹒３０％，主板成交２８３﹒２４億元。國企指數報１０１５６點，跌５５點或跌

０﹒５４％。

內地Ａ股走勢不一，上證綜合指數報２９２８點，跌不足１點，成交８８７﹒８１億元人民

幣。深證成分指數報９５３３點，升６８點或升０﹒７３％，成交１４７９﹒９０億元人民幣。

內地國慶長假將至，滬深股市下周二（１０月１日）起休市，至８日復市。滬港通、深港通

的南向交易－－港股通率先在今日起暫停，至１０月８日恢復交易。

重磅股走勢牛皮，匯豐控股（００００５）升０﹒３３％，報５９﹒９５元；港交所

（００３８８）升０﹒３６％，報２２６元；騰訊控股（００７００）跌０﹒６６％，報

３３０﹒２元；中國移動（００９４１）升０﹒３９％，報６４﹒５５元；友邦（０１２９９）

跌０﹒５４％，報７３﹒９５元。

吉利汽車（００１７５）升３﹒４６％，報１３﹒１６元，為升幅最大恆指成分股；中海油

（００８８３）跌１﹒６４％，報１２元，為跌最大恆指成分股。



＊本地產股升跌不一，金九疲弱拖累內房股＊



早前新世界（０００１７）宣布捐地刺激公司股價上揚，惟昨日政府公布今年最新一季賣地

計劃後，今早低產股普遍下挫，新世界午收跌０﹒３９％，報１０﹒１６元。其他地產走勢升跌

不一，會德豐（０００２０）升０﹒４５％，報４４﹒５５元；信和置業（０００８３）跌０﹒

５１％，報１１﹒７元；恆隆地產（００１０１）升０﹒５７％，報１７﹒７４元；長實集團（

０１１１３）跌０﹒４７％，報５２﹒８５元；恆地（０００１２）升０﹒５５％，報

３６﹒８５元；新鴻基地產（０００１６）無升跌報１１２元。

內地社科院發表報告指，一二線城市房價穩中趨降，金九銀十也難有起色；三四線城市的市

場差別則較大，短期難以出現一致走勢。今早內房股跌幅顯著，碧桂園（０２００７）跌

１﹒５１％，報９﹒８元；中海外（００６８８）跌１﹒０１％，報２４﹒５元；融創中國

（０１９１８）跌０﹒４８％，報３１﹒０５元；萬科企業（０２２０２）跌１﹒６４％，報

２７﹒０５元；中國恆大（０３３３３）挫２﹒０３％，報１６﹒３８元。

華為Ｍａｔｅ ３０早前開賣，首一分鐘創５億人民幣銷售額，部分手機設備股今早仍未見

起色，瑞聲（０２０１８）跌１﹒３％，報４１﹒８５元；舜宇（０２３８２）跌０﹒１７％，

報１１４﹒３元；鴻騰精密（０６０８８）升０﹒６１％，報３﹒３２元。丘鈦（０１４７８）

逆升２﹒２６％，報８﹒５９元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒８７％，報１１﹒９６元。



＊摩通維持增持中生惟股價仍受壓，內銀股輕微下挫＊



摩根大通近日發表報告指，內地「４＋７」帶量採購擴至全國開標計劃中標結果，最終藥價

降幅高於投資者預期，並對中生製藥（０１１７７）重申對其「增持」投資評級及目標價

１４﹒５元。醫藥股今早普遍向下，中生跌０﹒７％，報９﹒９９元；石藥集團（０１０９３）

跌０﹒８７％，報１５﹒８８元；藥明生物（０２２６９）跌１％，報７９﹒２元；百濟神州

（０６１６０）跌２﹒０２％，報７７﹒８元；威高股份（０１０６６）跌１﹒３４％，報

８﹒０７元。

財政部昨日（２６日）曾要求銀行業金融機構的撥備覆蓋率基本標準為１５０％，對於超過

監管要求２倍以上。內地Ａ股內銀板塊造好，惟本港內銀輕微回吐，建行（００９３９）跌

０﹒８４％，報５﹒９１元；工行（０１３９８）跌０﹒５７％，報５﹒２２元；郵儲行

（０１６５８）跌０﹒８３％，報４﹒７６元；交行（０３３２８）跌０﹒９７％，報５﹒０８

元；中行（０３９８８）跌０﹒６５％，報３﹒０６元。

商務部上日（２６日）宣布，而為保障國慶節日日常供應，將在國慶前再向市場投放１萬噸

中央儲備凍豬肉。今早豬肉股普遍上揚，中糧肉食（０１６１０）升１﹒７３％，報２﹒３５元

；萬洲國際（００２８８）升０﹒５８％，報６﹒９９元；普甜食品（０１６９９）升

１﹒７５％，報０﹒２９元。超大現代（００６８２）則隨市跌３﹒７％，報０﹒０５２元。



＊麥嘉嘉﹕港股短期在２５３００至２６０００點上落



港股今日繼續向下，開市即失守２６０００點關口。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經

濟通通訊社》表示，中美貿易談判之高級官員會晤據報定在１０月１０日至１１日在華盛頓舉行

，加上中方陸續購買美國大豆及豬肉，消息略為紓緩港股的下跌壓力。她預料，市場正式談判之

前，觀望氣氛濃厚，大市成交較為淡靜，港股約２５３００點至２６０００點區間上落。

另一方面，Ａ股在過去一個月累積升幅較大，加上內地股市在「十一黃金周」休市，直至

１０月８日才復市，部分投資者或在假期前高位獲利離場，因此Ａ股回吐壓力大，對港股的支持

作用減少，令港股走勢變得較為波動。此外，她表示，今日起北水暫停，早前獲北水大舉掃貨的

內銀股亦因此回落，反彈幅度料亦受限。

吉利今日跑出，加上早前大行唱好內地汽車銷售有望在下半年復甦。麥嘉嘉認為，汽車業最

差的時期的確已經過去，以及目前汽車股估值在歷史上屬於偏低，但經濟下行風險仍未完全去除

，故建議短線部署。以吉利為例，她建議可趁股價回調至１２﹒１元水平吸納，上望１４元。除

此之外，她亦建議留意體育用品股及物管股，見高位回調後可吸納。（ｙｋ、ｕｌ）

