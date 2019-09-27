【貿易開戰】廠商會：港經濟形勢今明年嚴峻，明年或現輕微負增長

廠商會昨（２６日）舉行２０１９年度會員大會，分享過去一年的工作，以及講述本港經濟

情況和營商環境。

該會會長吳宏斌表示，受內外夾擊下，本港經濟走弱，而不論是內部私人消費、企業投資，

還是對外貿易均幾近全線「告急」，故預料今明兩年的經濟形勢將非常嚴峻。

外在因素方面，他指現時世界經濟前景轉差的警號已響起。

他預料２０１９年實質ＧＤＰ增長率將跌至政府早前預測０至１％的下限，即接近零增長；

而２０２０年的經濟前景仍難以樂觀，更甚可能出現自回歸而來第三次經濟衰退，錄得輕微的負

增長。《香港經濟日報》

