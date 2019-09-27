【施政前瞻】測量師學會提６建議，重啟私人參建居屋容工廈改私樓

測量師學會就施政報告提出６大建議，包括：１）盡快公布及推出土地共享及明日大嶼，

２）改善現行補地價制度，３）重啟私人參建居屋計劃，４）將目前劃在分區大綱圖「住宅（戊

類）」的１１６幢工廈，容許重建或改裝成私樓出租，５）為組裝合成建築法設定統一標準，以

及６）推廣在二手樓買賣前由專業人士撰寫勘測報告。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝解釋，現時房委會興建居屋需要６至７年，認為以私人

發展商的速度最多只要３至４年，認為可以重啟以招標形式出售土地予發展商興建資助房屋。《

香港經濟日報》

