  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/09/2019 12:11

【紓困措施】邱騰華：放寬對旅遊業議會撥款，料六千名導遊受惠

　　《經濟通通訊社２７日專訊》經濟發展局局長邱騰華表示，９月初至今旅客入境人數下跌約
３至４成，而部分地區的酒店入住率亦下跌超過一半。
　　邱氏表示，將推出新措施放寬對旅遊業議會撥款，令旅遊業議會可以資助導遊續牌的進修費
用，每名導遊資助約１０００元，預計有６０００名導遊受惠，同時９月起會豁免旅行代理商年
費。另外，亦會向於政府場地內的美食車減租５成，估計平均每架美食車可以節省１﹒８萬元租
金。（ｂｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道27/09/2019
【賣地計劃】政府下季推兩住宅地涉980伙 發展局：發展商捐地影響不大
國際動態27/09/2019
告密者：白宮封鎖美烏總統對話
生財有道26/09/2019
《開市Good Morning》林家亨看好中資航空股首選國航
生財有道26/09/2019
【美國直擊】串流大趨勢 Disney撼Netflix
國際動態26/09/2019
英檢察總長稱休會合法 不辭職
生財有道25/09/2019
新世界：對收地持開放態度 將捐300萬呎農地做社會房屋
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金