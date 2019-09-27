《經濟通通訊社２７日專訊》經濟發展局局長邱騰華表示，９月初至今旅客入境人數下跌約
３至４成，而部分地區的酒店入住率亦下跌超過一半。
邱氏表示，將推出新措施放寬對旅遊業議會撥款，令旅遊業議會可以資助導遊續牌的進修費
用，每名導遊資助約１０００元，預計有６０００名導遊受惠，同時９月起會豁免旅行代理商年
費。另外，亦會向於政府場地內的美食車減租５成，估計平均每架美食車可以節省１﹒８萬元租
金。（ｂｎ）
27/09/2019 12:11
【紓困措施】邱騰華：放寬對旅遊業議會撥款，料六千名導遊受惠
《經濟通通訊社２７日專訊》經濟發展局局長邱騰華表示，９月初至今旅客入境人數下跌約
３至４成，而部分地區的酒店入住率亦下跌超過一半。
邱氏表示，將推出新措施放寬對旅遊業議會撥款，令旅遊業議會可以資助導遊續牌的進修費
用，每名導遊資助約１０００元，預計有６０００名導遊受惠，同時９月起會豁免旅行代理商年
費。另外，亦會向於政府場地內的美食車減租５成，估計平均每架美食車可以節省１﹒８萬元租
金。（ｂｎ）
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