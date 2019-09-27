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27/09/2019 13:43

【修例風暴】社工在衝突現場被捕，羅致光指社署已與社工團體討論

　　《經濟通通訊社２７日專訊》近月自殺問題受到關注，勞工及福利局局長羅致光在今午會見
傳媒時表示，社會應免過多討論自殺的問題，而是以行動去防止，以免進一步刺激情緒受困擾的
人士。他又指，政府已與相關的社福團體加強溝通，為情緒受困擾者提供更多服務。
　　另外，近月有多宗社工在衝突現場被捕的事件，社署已與有關社工團體討論如何可以互相體
諒下處理，社署亦會加強與前線社工及警員的聯繫，以協助未成年被捕人士面對訴訟。（ｊｏ）
（ｚｚ）

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