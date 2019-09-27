《經濟通通訊社２７日專訊》威格斯表示，新盤物業錄大手成交。新地（０００１６）旗下
南昌站匯璽ＩＩＩ昨日（２６日）獲一組客以３﹒３億元購入共８伙４房單位，計及其上周斥資
２﹒２億元購入的９伙單位，即合共以５﹒５億元購入１７伙，共涉稅約１﹒６５億元。
據悉，是次８個大單位，全屬７座Ａ室、８座Ａ室，實用面積均屬１５１３平方呎，每伙價
單定價由５１３０﹒６萬至５４５２﹒５萬元。
匯璽ＩＩＩ昨日推售３５２伙，折實售價由６０２﹒１萬至４３６２萬元，折實呎價
１９９９８至２８８３０元。
27/09/2019 16:17
【本港樓市】新地旗下南昌站匯璽ＩＩＩ獲大手客逾３億掃８伙
《經濟通通訊社２７日專訊》威格斯表示，新盤物業錄大手成交。新地（０００１６）旗下
南昌站匯璽ＩＩＩ昨日（２６日）獲一組客以３﹒３億元購入共８伙４房單位，計及其上周斥資
２﹒２億元購入的９伙單位，即合共以５﹒５億元購入１７伙，共涉稅約１﹒６５億元。
據悉，是次８個大單位，全屬７座Ａ室、８座Ａ室，實用面積均屬１５１３平方呎，每伙價
單定價由５１３０﹒６萬至５４５２﹒５萬元。
匯璽ＩＩＩ昨日推售３５２伙，折實售價由６０２﹒１萬至４３６２萬元，折實呎價
１９９９８至２８８３０元。
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