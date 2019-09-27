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即市新聞

27/09/2019 09:49

【油市博奕】傳中銀國際、三井住友等入選沙特阿美ＩＰＯ簿記行

　　《經濟通通訊社２７日專訊》石油巨頭沙特阿美正加速其上市進程。《彭博》引述知情人士
報道，加拿大皇家銀行、桑坦德銀行和瑞穗金融集團等機構已經成功鎖定沙特地阿美的ＩＰＯ簿
記行地位，而中銀國際和三井住友也在沙特阿美選擇的１５家聯席簿記行之列。此外，還有中東
的Ｓａｕｄｉ　Ｆｒａｎｓｉ　Ｃａｐｉｔａｌ、Ａｌ　Ｒａｊｈｉ　Ｃａｐｉｔａｌ、利雅德
銀行和ＥＦＧ　Ｈｅｒｍｅｓ。
　　雖然沙特地阿美之前遭受嚴重恐襲，但公司恢復速度較預期快。市傳公司將在１０月２０日
宣布發行，計劃最快１１月掛牌上市。
　　知情人士透露，除了上述新加入的銀行外，此前拿到入場券的還有法國巴黎銀行、法國農業
信貸銀行、德意志銀行、海灣國際銀行、法國興業銀行和瑞銀集團；美國銀行、花旗集團、瑞信
集團、高盛集團、匯豐控股、摩根大通、摩根士丹利、ＮＣＢ　Ｃａｐｉｔａｌ和Ｓａｍｂａ　
Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｇｒｏｕｐ則是聯席全球協調人。
　　據報，沙特阿美計劃在沙地證券交易所上市，股票發行包括針對本地和國際機構的發行以及
針對國內散戶的發行。
　　知情人士透露，這家石油生產商正在考慮增加其他交易結構，例如針對日本投資者的非上市
公開發行（ＰＯＷＬ），以及一份所謂的加拿大說明文件覆蓋以允許在該國推介。（ｃｌ）

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