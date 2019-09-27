【港元利率】臨近季結，隔夜息進一步升至１﹒８３厘創六周新高

《經濟通通訊社２７日專訊》臨近下周一季結，港元拆息持續偏緊，隔夜息四連升，今日再

漲近０﹒３６厘，報１﹒８３６７９厘，創六周新高，一周錢更升穿２厘，見２﹒２２５厘。

至於與樓按相關的一個月拆息則連升兩天，報１﹒８９２６８厘，與同期美元息差維持約

１６個基點，三個月拆息升至２﹒２５４６４厘，比同期美元拆息高約１６個基點。十二個月拆

息漲至２﹒３４６７９厘，但六個月拆息回落至２﹒３３厘。

港元匯價今早在７﹒８３７６至７﹒８４１８之間上落，最新報７﹒８４０７，較前收市

跌約０﹒０３％。（ｃｌ）

