《經濟通通訊社２７日專訊》臨近下周一季結，港元拆息持續偏緊，隔夜息四連升，今日再
漲近０﹒３６厘，報１﹒８３６７９厘，創六周新高，一周錢更升穿２厘，見２﹒２２５厘。
至於與樓按相關的一個月拆息則連升兩天，報１﹒８９２６８厘，與同期美元息差維持約
１６個基點，三個月拆息升至２﹒２５４６４厘，比同期美元拆息高約１６個基點。十二個月拆
息漲至２﹒３４６７９厘，但六個月拆息回落至２﹒３３厘。
港元匯價今早在７﹒８３７６至７﹒８４１８之間上落，最新報７﹒８４０７，較前收市
跌約０﹒０３％。（ｃｌ）
27/09/2019 11:22
【港元利率】臨近季結，隔夜息進一步升至１﹒８３厘創六周新高
《經濟通通訊社２７日專訊》臨近下周一季結，港元拆息持續偏緊，隔夜息四連升，今日再
漲近０﹒３６厘，報１﹒８３６７９厘，創六周新高，一周錢更升穿２厘，見２﹒２２５厘。
至於與樓按相關的一個月拆息則連升兩天，報１﹒８９２６８厘，與同期美元息差維持約
１６個基點，三個月拆息升至２﹒２５４６４厘，比同期美元拆息高約１６個基點。十二個月拆
息漲至２﹒３４６７９厘，但六個月拆息回落至２﹒３３厘。
港元匯價今早在７﹒８３７６至７﹒８４１８之間上落，最新報７﹒８４０７，較前收市
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