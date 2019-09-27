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27/09/2019 16:03

【本港樓市】中原ＣＣＬ指數連跌五周，按周跌０﹒３４％

　　　　《經濟通通訊社２７日專訊》反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ連跌五
周，最新報１８２﹒６６點，按周跌０﹒３４％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ
報１８３﹒９６點，按周跌０﹒３４％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８２﹒８３點，按周跌
０﹒３１％。
　　三大整體指數同樣齊創２３周新低，兼連跌５周，分別累跌３﹒０４％、３﹒３８％及
３﹒１８％。ＣＣＬ（大型單位）報１８１﹒８０點，創２１周新低，按周跌０﹒４６％，連跌
６周共２﹒４１％。

＊新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ連跌７周後回穩＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ連跌７周共３﹒９０％
後，今周有回穩跡象，按周升０﹒０７％，最新報１６６﹒２７點。今次調整由新界西開始，樓
價下跌同時刺激購買力入市，上車盤開始出現承接，以致新界西跌幅開始收窄。新界西ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ前３周累跌２﹒７１％，近４周累跌１﹒２２％，今周甚至出現回穩跡象。但今周升幅
輕微，雖然未能改變樓價下調方向，但中秋後樓價跌勢可能出現改變。估計樓價繼續向下，料重
回今年初水平，調整幅度約一成。
　　今年９月份曾出現類似情況，新界西連跌８周共４﹒６７％，帶領大市見頂回軟，同期
ＣＣＬ創新高後反覆下跌。中秋前夕新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ結束連跌８周，兼連升３周，中秋
後ＣＣＬ隨即出現變化，由反覆回軟轉為連跌，兼跌幅明顯擴大。

＊港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ創１４周新低＊

　　新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９４﹒３３點，按周跌０﹒３７％，為２２周新低。港島
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８７﹒６８點，創１４周新低，按周跌０﹒７８％。九龍ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ報１８０﹒７２點，創２３周新低，按周跌０﹒２５％。港九市區齊跌２周，分別累跌
３﹒９８％及０﹒９８％。四區指數三升一跌，連續兩周出現，以致整體樓價繼續向下。
　　ＣＣＬ四大整體指數齊跌５周，今年中秋前樓價明顯加快向下調整，但樓市並非轉勢大跌。
估計樓價重回今年初水平，調整幅度約一成。

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