金管局：６月港元融資成本顯著上升，提醒銀行注意信貸風險

《經濟通通訊社２７日專訊》金管局刊發２０１９年９月號《貨幣與金融穩定情況半年度報

告》。報告指，今年上半年，零售銀行整體稅前經營溢利４９較去年同期的增長放緩至０﹒６％

，主要是由於非利息收入減少以及貸款減值撥備及營運開支增加所致，此兩部分對經營溢利的影

響差不多抵銷了淨利息收入的增長。

由於盈利增長慢於資產的增幅，資產回報率於２０１９年上半年稍微下降至１﹒２７％，而

去年同期的高位為１﹒３１％。



＊未見資金流走明顯跡象＊



銀行的貸款組合於上半年恢復擴張，而資產質素按歷史標準衡量仍維持穩健。隨著香港銀行

同業拆息出現上行壓力以及零售存款市場的競爭趨於激烈，零售銀行平均港元融資成本於

２０１９年首五個月大致上保持穩定，約為０﹒８２％，然而，接近６月底，零售銀行轉為積極

吸納零售存款。綜合利率在６月底升至０﹒９５％，但按歷史標準衡量仍然處於較低水平。

基於銀行體系的存款水平保持穩定，港元資金流動性維持充裕，而於第２季內，並沒有明顯

跡象顯示有資金流出港元或香港銀行體系。

展望未來，香港銀行業將面臨多重阻力，包括中美貿易糾紛進一步升級、全球經濟下行風險

上升、部分主要央行採取貨幣寬鬆措施的時機及規模越趨不明朗，以及地緣政治風險有所上升。

鑒於企業槓桿及個人債務負擔持續增加，銀行應對其企業及個人信貸風險保持警惕，以防外圍環

境進一步惡化的影響。（ｃｌ）

