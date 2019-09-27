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27/09/2019 10:58

【賣地計劃】中原料大坑及屯門住宅地估值共逾４８億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》政府下季將推出２幅住宅地推出，涉近９８０個單位，包括香
港大坑道１３５號及屯門市地段第５１８號地皮，有測量師估計，兩幅地估值合共達４８﹒４億
元。
　　中原測量師行張競達表示，下一季推出的項目均屬住宅地，剛性需求殷切，加上近期住宅地
皮入標反應理想，相信不會受到啟德商業地皮流標影響。其中，大坑道１３５號地皮位於東半山
尊貴地段，現時屬於公務員宿舍，預期地盤適宜建中密度分層豪宅，以逾千呎的大單位為主，加
上物業位置環境優美，而東半山及跑馬地區物業普遍樓齡較高，區內全新豪宅供應極為罕有，相
信會吸引不少發展商入標競投。他預計，大坑地皮估值約１９﹒３億元，每呎樓面地價約１﹒５
萬元。
　　另一幅屯門第４８區青山公路青山灣段住宅地皮，他稱，項目位於新晉屋苑滿名山及咍羅國
際學校的前方，地盤面積約１４﹒５７萬平方呎，預料最高可建樓面面積約５８﹒２９萬平方呎
。考慮到近年青山公路一帶有多個新盤推出，主打中小型單位，其銷售反應亦理想，加上是次地
皮規模不大，投資金額及風險相對較低，預計可吸引發展商踴躍競投，估計每呎樓面地價約
５０００元，總值約２９﹒１億元。
　　此外，港鐵（０００６６）亦料於下季推出日出康城１２期，涉約２０００伙。張競達認為
，近年日出康城的發展愈趨成熟，新盤叫座力強，預計第１２期項目的入標反應將會踴躍，項目
每呎補地價約５０００元。（ｙｗ）

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