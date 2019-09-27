【賣地計劃】美聯：大坑地皮較矚目，兩住宅地估值共約逾６２億元

《經濟通通訊社２７日專訊》政府公布，今年１０至１２月擬售一幅大坑及一幅屯門住宅地

皮。美聯測量師行董事林子彬表示，兩幅住宅地皮合共可提供單位數目僅約９８０個，預料估值

合共約６２﹒３１億元。而下季主要供應將集中在港鐵（０００６６）旗下康城站第１２期物業

發展項目招標，預計該項目可提供約２０００伙單位。

他稱，在下季賣地計劃所推出兩幅地皮中，以港島市區大坑道地皮較為矚目，估計地皮可建

樓面面積約１２﹒８８萬平方呎，規模適中。由於位處港島豪宅地段，加上地勢較高及景觀不俗

，為罕有優質豪宅地，故料受到發展商垂青，尤其吸引中小型發展商參與，相信會以發展大則單

位為主。若以每呎樓面地價約２﹒８萬元計算，地皮估值約３６﹒０８億元。

至於屯門第４８區青山公路青山灣段住宅地皮，他估計可建樓面面積約５８﹒２９萬平方呎

，項目鄰近黃金海岸及哈羅國際學校等，區內近年亦不乏新盤供應，並受到買家歡迎。而項目規

模相對較大，料發展中小型單位為主，針對上車及換樓需求，但鑑於區內近年供應較多，故預期

參與競投的發展商出價會較審慎，估計項目每呎樓面地價約４５００元，地皮估值約２６﹒２３

億元。

林子彬續指，港鐵計劃季內推出日出康城站第１２期物業發展項目招標，連同私人及重建項

目，帶動下季合共可供興建的單位約３０８０個。不過，由於本財年首三個季度單位總供應約

９２３０伙，僅佔政府全年供應目標約６８％，故政府在對下一季度需大幅增加土地供應才可望

達標。（ｙｗ）

