《小傳日記》期結日波動，魚缸唔輕鬆；連開十陰燭，成交又再縮！

《小傳日記》隔晚花旗國股市繼續全線下跌，亦有報道話花旗國同神州已經定咗喺嚟緊十月

十日，一連兩日開高級別貿易會議，由國務院副總理劉鶴率領代表團去華盛頓開會。但消息對魚

缸嚟講支持作用唔大，孖屐低開６３點報２５９７７點，失守兩萬六關口。今日係魚缸期結日，

加上北水今日暫停至１０月８日，孖屐早段反覆向下，最低見２５８４０點跌２０１點，但好快

收復大部分失地，午後最高見２６０１７點，只跌２４點，但ＱＱ（００７００）加上中資金融

股回吐，魚缸收市跌幅稍擴大，最終收報２５９５４點跌８７點，連續開咗１０支陰燭，成交得

返５３１億銀跌兩成四。

國貨報１０１４８點，跌６３點，或跌近１巴仙。吉利（００１７５）獲中銀國際升評級至

「買入」，急漲近４巴仙，報１３﹒１８銀，成為最大升幅藍戰士。油價偏軟，中海油

（００８８３）續跌近２巴仙，報１１﹒９６銀，係最差表現藍戰士。

Ａ場方面，上證指數報２９３２，升３點，深證成指報９５４８，升８４點或升近１巴仙，

兩市成交３９７６﹒７１億人仔。

大隻藍戰士個別發展，同系嘅恆生（０００１１）成為首間參與神州證券交易嘅外資銀行，

大象（００００５）升唔夠半巴仙，報５９﹒９銀。ＱＱ軟近１巴仙，報３２９﹒４銀。生發發

（００３８８）漲近１巴仙，報２２６﹒８銀。ＡＩＡ（０１２９９）跌近半巴仙，報７４銀。

神州移動（００９４１）走低近半巴仙，報６４銀。



＊政策炒唔到內銀個別倒，資金要避險食品股保險＊



神州財政部噚日（２６日）發新政策，要求內地錢莊釋放過多嘅撥備，成個板塊當日一片翻

紅，但花旗認為，政策對內銀佬支持有限，反而令佢地更容易受到信貸周期波動嘅影響，但內銀

個別，政策最大嘅受益者招行（０３９６８）收升逾半巴仙，報３７﹒４銀；工行

（０１３９８）跌逾１巴仙，報５﹒１９銀；中行（０３９８８）亦趴低近１巴仙，報３﹒０５

銀；建行（００９３９）跌逾半巴仙，報５﹒９２銀。

魚缸近期畀侵侵搞到陀陀轉，資金紛紛走去食品佬到避險，今日食品佬逆市走高。上日急瀉

嘅澳優（０１７１７）今日最靚仔，升近３巴仙，報９﹒２１銀。日清（０１４７５）都唔錯升

逾一個半巴仙，報６﹒４３銀。青啤（００１６８）升近１巴仙，報４７﹒４銀。周黑鴨（０１

４５８）升一格報３﹒６１銀。



＊總理又發話煤炭齊齊下，國慶前開倉豬肉佬高搶＊



國務院總理李克強喺國務院常務會議話，出年１月１日起，取消煤電價格聯動機制，改為「

基準價＋上下浮動」嘅市場化機制。消息一出，煤炭佬趴底一片，場面認真慘烈。秦發

（００８６６）最慘趴低近一成報０﹒２０６銀；神華（０１０８８）跌逾１巴仙，報１５﹒７

銀；南方能源（０１５７３）跌逾３巴仙，報１﹒７７銀；中煤（０１８９８）及兗煤

（０１１７１）齊齊跌超過一個半巴仙，報３﹒１２銀及８﹒０３銀。

商務部噚日（２６日）宣布，為保障國慶日常供應，將喺國慶前再放１萬噸中央儲備凍豬肉

。今日各位豬肉佬全日走勢個別發展，普甜食品（０１６９９）最叻升３個半巴仙，報

０﹒２９５銀；雨潤食品（０１０６８）都唔錯升１巴仙，報０﹒９４銀；中糧肉食（０１６１

０）升不足半巴仙，報２﹒３２銀；萬洲（００２８８）無升跌，報６﹒９５銀。



＊賣地計劃出本地磚頭摔，房價穩趨降內房心慌慌＊



新世界（０００１７）之前宣布捐３００萬呎地，刺激公司股價上揚，但喺當噚日政府公布

咗今年最新一季賣地計劃之後，今日本地磚頭佬都軟普遍下挫，新世界全日跌一格報１０﹒１８

銀。另外，恆地（００００１２）喺新界１００萬呎地皮配合政府收地，今日亦跌一格報

３６﹒６銀。其他地產走勢升跌不一，會德豐（０００２０）升唔夠半巴仙，報４４﹒５銀。信

和置業（０００８３）跌半巴仙，報１１﹒７銀。恆隆地產（００１０１）升近２巴仙，報

１７﹒９２銀。

神州社科院發表報告指，一、二線城市房價穩中趨降，金九銀十也難有起色；三四線城市的

市場差別則較大，短期難以出現一致走勢。今早內房股跌幅顯著，碧桂園（０２００７）及中海

外（００６８８）均跌近１巴仙，報９﹒８７銀及２４﹒５５銀。融創（０１９１８）微升一格

報３１﹒２５銀。萬科企業（０２２０２）跌１巴仙，報２７﹒１５銀。「四條三」恆大

（０３３３３）跌逾１巴仙，收１６﹒４８銀。周末愉快，請請！



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