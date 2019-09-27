《真知灼見－溫灼培》英若大選恐不利英鎊

《真知灼見》英國國會於本周三（２５日）重開後，首相約翰遜於會上發言。他呼籲國會現

可有兩種選擇，袖手旁觀讓其政府盡快處理好「脫歐」事宜讓英國可如期於１０月３１日「脫歐

」。又或即時對其提出不信任動議及提前大選，讓選民去決定英國前景。但警告國會不要阻礙其

政府推動「脫歐」，否則一天這些議員將要面對選民的清算。約翰遜這做法相當明智，把其不能

如期於１０月３１日「脫歐」的責任轉移到這些在國會內的反對派議員身上。



究竟最大反對派工黨，又為何不趁最高法院判約翰遜要求國會休會屬違法，這大好機會即時

對約翰遜提出不信任動議，並把其拉下台？根據工黨黨魁郝爾彬所指，待約翰遜正式宣布延遲到

明年１月３１日「脫歐」，這才是最佳時機對約翰遜提出不信任動議，並隨之舉行大選。亦即，

正如郝爾彬先前接受《天空新聞》訪問時預期，英國大選將很大機會於今年內舉行。



筆者對英國有機會於今年內大選感憂慮。所憂慮的是擔心約翰遜會從大選中勝出。而一旦約

翰遜得到民意授權其採取「硬脫歐」，屆時相信英國國會也再難對約翰遜作出阻攔。為何筆者會

擔心約翰遜勝出？這是因為擾攘了足足三年，英國民眾對「脫歐」的討論已感厭倦。只想盡早把

事情解決。正為此因，解釋了為何在７月保守黨黨魁選舉中（約１４萬保守黨員作投票），揚言

要於１０月３１日「脫歐」，而就是「硬脫歐」也在所不惜的約翰遜能以大比數勝出原因。而今

次國會對約翰遜推行「脫歐」所作出的一切阻攔動作，相信只會令選民更為不滿。



假使工黨不對約翰遜作不信任動議，理論上約翰遜的任期是可到２０２２年５月。期間英國

國會仍可不斷阻止英政府執行「脫歐」。或許在此情況下英鎊匯價會難升，但也不致會大跌。相

反，如一旦舉行大選，情況將難料。如工黨勝出，這對英鎊當然是好事。但筆者只擔心出現這樣

情況的機會或相對低。相反如約翰遜勝出，可想象英鎊將有機會急挫，屆時跌返１﹒２０美元以

下也是可以想像。相信正是因為市場對英國今年內有機會大選感憂慮，拖低了近日英鎊匯價走勢

。今早（２７日）於亞洲市場英鎊報１﹒２３２５美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

