《股市一周》「金九」未見鑊氣，港股全周跌４８０點連挫兩星期

《股市一周》港股「十連陰」，恆指本周表現向下，雖然蘋果公司ｉＰｈｏｎｅ於上周起開

售，惟手機設備股未見有太大鑊氣，另外中國經濟下行下，「金九」未能炒起濠賭，因此本周港

股跌４８０點。

周一（２３日）中方代表突然取消訪問美國，令外界猜測中美關係惡化，港股當日失守廿天

線，跌２１３點；周二（２４日）人行行長易綱表示，下年將會全面開放金融股比限制，惟大市

只升５８點；周三（２５日）美國民主黨對是否彈劾特朗普進行調查，環球股市氣氛受挫，恆指

失守二萬六關跌３３５點；周四（２６日）特朗普突然一轉口風，指與中國的貿易談判很快解決

，刺激港股反彈９６點，重返二萬六關口。

本日港股再度失守二萬六關口，全日窄幅上落，收報２５９５４點，跌８７點或跌

０﹒３３％。

總結恆指本周累積跌幅４８０點或１﹒８２％，兩跌兩周累挫１３９７點或５﹒１１％。國

企指數本周跌２２６點或２﹒１９％，收１０１４８點。

主板成交本周日均６７９億元，比上周減少逾９％。



＊重磅股受壓，手機設備股未見鑊氣＊



本周股市受挫，重磅股跌幅顯著，匯控（００００５）本周跌０﹒１７％，報５９﹒９元；

港交所（００３８８）就收購倫交所不遺餘力，惟外界不看好，本周跌１﹒４８％，報

２２６﹒８元；騰訊控股（００７００）本周跌２﹒４３％，報３２９﹒４元；中移動

（００９４１）全周跌０﹒９３％，報６４元；友邦保險（０１２９９）挫７１﹒９２％，報

７４元。

ｉＰｈｏｎｅ及華為Ｍａｔｅ３０終於開賣，但手機設備股不見起色，比亞迪電子

（００２８５）本周３﹒２６％，報１１﹒８６元；丘鈦科技（０１４７８）全周跌７﹒３６％

，報８﹒５６元；瑞聲科技（０２０１８）本周跌８﹒９５％，報４１﹒７元，為表現最差恆指

成分股；富智康（０２０３８）本周跌２﹒０２％，報０﹒９７元；舜宇（０２３８２）本周跌

４﹒４３％，報１１４﹒４元。



＊濠賭「金九」未有炒起，食品股同見沽壓＊



早前有報道指澳門於９月尾只有一半酒店滿房，濠賭股本周同樣受壓，銀河娛樂

（０００２７）本周跌４﹒４３％，報４８﹒３元；新濠國際（００２００）挫４﹒９９５％，

報１８﹒６４元；澳博控股（００８８０）跌２﹒８４％收７﹒５１元；永利澳門

（０１１２８）本周３﹒１２％，報１５﹒５２元；金沙中國（０１９２８）本周跌３﹒２７％

，報３５﹒４５元。

濠賭股未見鑊氣，食品股同樣於「金九」捱沽，萬洲國際（００２８８）本周跌２﹒２５％

報６﹒９５元；統一企業（００２２０）挫３﹒０２％，報８﹒３５元；旺旺（００１５１）微

升０﹒１６％，報６﹒１３元；康師傅（００３２２）漲１﹒０８％，報１１﹒２４元；維他奶

國際（００３４５）回吐７﹒０６％，報３１﹒６元。

內地帶量採購擴大，藥業股個別發展，石藥集團（０１０９３）全周曾低見１４﹒１元，收

１５﹒８６元，全周升逾３％，為幅最大恆指成分股及國指股；中生製藥（０１１７７）收

１０﹒０４元跌約６％；而國藥控股（０１０９９）跌１０﹒４％報２４﹒５５元，為跌最大國

指股。（ｕｌ）

