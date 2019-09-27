《保險智衛－余栢堅》保障身「心」健康

《保險智衛》香港人生活節奏急速，面對各式各樣的生活壓力，穩定情緒及維持精神健康很

重要，但這卻往往容易被忽略。根據政府公布的《香港精神健康調查２０１０－２０１３》，本

港一般精神疾病的患病率為１３﹒３％，推算全港７００多萬人口中，即約１００萬人出現焦慮

、抑鬱等精神問題，反映港人受精神情緒問題困擾的情況頗為普遍。因此，了解情緒病的成因及

其治理的主要障礙極為關鍵。



＊克服情緒病障礙多＊



公眾對情緒病認識可能普遍不足，加上對精神病及其治療方式或多或少帶有負面感覺，成為

治療的阻礙之一。此外，尋求專業人士協助有機會所費不貲，而精神病於部分保險計劃中屬於「

不受保障」項目，因此治療情緒病的財政考慮亦成為了一大難題。

其實早於２００８年，消費者委員會已於香港精神健康研討會中呼籲保險業界積極考慮將精

神病列入受保範圍２，與其他疾病看齊。



＊涵蓋情緒病，實行全面保障＊



時至今日，已有保險公司創先河，提供覆蓋精神健康的危疾保險計劃，為有需要人士提供集

預防與治療身心疾病於一身的保障服務。此等危疾保險計劃除涵蓋多種危疾及特別疾病外，已開

始覆蓋多種情緒疾病，如焦慮症及精神分裂症等，亦包括較多見於兒童的情緒疾病，如專注力失

調、過度活躍症和自閉症等，同時為被保人提供基因檢測、專業轉介及家人支援服務。

購買健康保障產品主要是為了應付潛在的醫療負擔，建議盡早為自己安排比較全面的保障計

劃。針對現時情緒問題愈趨普遍，在選購醫療及危疾保險產品時，可考慮選擇涵蓋相關疾病的保

險計劃，為自己度身訂造最適合的保障。《富衛香港及澳門首席精算師 余栢堅》

