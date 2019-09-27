【修例風暴】湯家驊：滿意首場社區對話，設獨立調查非絕不可能

《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官林鄭月娥會聯同４名局長於昨晚（２６日）在灣仔伊

利沙伯體育館，舉行政府首場的「社區對話」。行政會議成員湯家驊今早（２７日）在電台節目

表示對「對話會」的效果相當滿意，亦對沒有出現暴力事件，感到「鬆了一口氣」。

湯家驊認為，昨晚的首場「社區對話」，能夠塑造一個平和理性的場合讓市民抒發怨憤和表

達意見。他認為「對話會」達到目的，相當滿意效果，當中亦對沒有出現暴力事件，令他「鬆了

一口氣」，而完場時有市民叫口號齊亦是無可厚非，即使場外有市民示威，特首林鄭月娥完場後

被困４小時才能離開會場，相信她亦已有心理準備。

對於有３０位發言的市民中，有１２位都要求成立獨立調查委員會， 湯家驊認為政府並非

「絕對不可能」成立調查委員會，林鄭月娥並沒有對成立獨立調查委員會一事關上大門。

他又建議政府成立真相與和解委員會，希望社會並非聚焦於分配責任，或者報復某些行為，而是

向前看，如何去解決目前眾多的問題。他又希望監警會可以處理得到這個問題，又期望監警會盡

快有初步的結果，讓市民知道他們非閉門造車，而是用心及中肯地去處理市民對警方的質疑及不

信任。

他又指，雖然監警會在制度下不具有傳召證人的權利，但警方已稱會全力配合，如警方沒有

履行承諾，監警會應公開批評他們，但目前亦沒有證據顯示警方不會配合。他期望監警會能盡快

完成初步調查，回應市民質疑監警會能否中肯處理對警方的投訴。

他認為，一次的對話不可能立即解決對深層次的社會矛盾，期望昨日的「對話會」是一個好

的開始，希望政府很快會再舉行「社區對話」。市民亦要耐心等待，當社會局面轉趨平和，相信

實際行動的回應很快會出現。（ｆｗ）（ｚｚ）

