《品中資－羅國森》醉眼看啤酒股的「泡沫」

《品中資》印象中，一隻新股取消上市之後，在短短兩個月後就重新展開招股程序是十分罕

見的。但最近就有一隻如此的新股，那就是今年最大型的新股百威亞太（０１８７６）（下稱百

威）。

在此文上線的時候，應該可以肯定，百威亞太今次不會再臨門「縮沙」了，因為該公司今早

已經正式公布招股結果，並落實下周一正式掛牌了。

百威亞太今次縮減了發售股數（約兩成二），也調低了發售價（約三成三），但其實，該公

司因為出售了澳洲業務予朝日集團，去年盈利也削減了三成多，所以，從估值的角度，百威亞太

不但沒有賣「平」到，反而賣貴了。

從這一個角度看，上次百威亞太以市況不佳為由取消上市，應該是故弄玄虛了，實際是公司

有另類安排，即是母公司計劃出售業務。而她們急於上市，也是因為想盡快還債（集資主要用途

是用來償還債務）

兩個月前，當百威亞太招股時，我在本欄寫過一篇題為《中資啤酒股的「泡沫」》的品評。

我主要是跟大家品評市場上兩隻最矚目的中資啤酒股，即是青島啤酒（００１６８）

（下稱青啤）和華潤啤酒（００２９１）。

從中國市場佔有率的角度，這兩隻中資啤酒股比百威亞太還要大一點，所以更值得大家注意

。事實上，百威亞太不是中資股，所以也不是本欄的重點。

在此之前，我很少品評或推介中資啤酒股，其中一個原因是啤酒股的估值一向偏高，我當時

就用啤酒的「泡沫」來形容這個現象，因為大家都說，啤酒沒有「泡沫」就不好飲，彷彿啤酒股

沒有「泡沫」，也同樣不好炒一樣！



＊啤酒股持續強勢＊



我翻看過去兩個月，這兩隻中資啤酒股的股價變化，發覺她們真的特別強勢。大家要知，過

去兩個月，港股受到「內外夾擊」，市況其實相對疲弱，但原來，該兩隻啤酒股都跑贏大市。

這兩個月間，國企指數大約下跌了５﹒４％，而同期青啤只下跌２﹒３％，而華潤啤酒更逆

市上升一成一。如果用今年的預測市盈率計，青啤是３３倍，而華潤啤酒更升至５４倍。

無可否認，中資啤酒股有她的賣點，那就是，她的消費概念能夠結合擴大內需和刺激農村消

費等重大中央國策。即是說，啤酒股的內需概念比其他消費股更徹底和更全面。

原因是，當任何人的收入增加了，最先改變的生活習慣，必然是增加吃喝方面的開支，而飲

兩杯啤酒的消費不算高，大部分人都負擔得起，因此不會特別猶疑或計算。

不過，概念徹底不代表值得用高價追買，外資對於中資啤酒股的前景是否過份樂觀呢？我一

直存在很大疑問，因為內地啤酒市場已經完成整合（由高度分散變成相對集中），單靠市場的自

然增長（向高端方向發展），是不可能，或不應該接受這麼高的估值。



＊食品股估值相對便宜＊



事實上，以其他內需食品股跟啤酒股比較，例如康師傅（００３２２）和中國旺旺

（００１５１）等等，她們的預測市盈率只不過２０－３０倍之間，兩者相較之下，就顯得啤酒

股太不合理了！

我曾經指出過，青啤和華潤啤酒過去幾年的營業額和盈利表現，已經反映她們的增長動力緩

慢，尤其是營業額，近年已經不能穩步上升，而是反覆浮沉，反映市場已經飽和，盈利增長只能

靠調整產品組合和加價。

百威亞太上市之後，這個形勢不知道會有甚麼改變，也許，她們之間的競爭會進一步加劇，

我就用醉眼看著她們的估值下降吧！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

