《神州經脈》中美貿談前再釋善意，８月工業利潤正轉負，滬指牛皮

《神州經脈》國慶黃金周臨近，投資者似無心戀戰，滬綜指全日窄幅上落，收升０﹒１１％

，報２９３２﹒１７點，全周則累挫２﹒５％，創下８月９日以來最差單周表現；深市表現稍好

，深證成指揚０﹒８９％，創業板指數彈１﹒４６％。兩市成交額僅３９７７億元（人民幣．下

同），較昨日大跌二成六。

原人行官員盛松成於官媒撰文，強調ＬＰＲ（貸款基礎利率）報價下降不等於降息，繼現任

人行行長易綱後，再為降息憧憬降了一把火。人民銀行今日進行的３００億元１４天期逆回購中

標利率持平，為２﹒７％，為連續第八日開展逆回購。公開市場今日有４００億元逆回購到期，

即今日淨回籠１００億元，連續第三日回籠。而本周累計淨投放２００億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒據外電報道，中美高級別貿易談判將於１０月１０日在華盛頓舉行，中國國務院副總理劉鶴

將會率領代表團。白宮之前曾表示，預計與中國的會談將於下個月恢復。白宮國家經濟委員會主

任庫德洛表示，中國最近數日購買大豆及豬肉，相信中國可能很快就會與美國達成貿易協議。



２﹒中國國務院委員兼外交部部長王毅在紐約出席聯大會議期間表示，中國願意購買更多美國產

品，若中美兩國採取更積極措施，顯示善意，貿易談判將會取得成果。



３﹒國家統計局公布，８月規模以上工業企業實現利潤同比下降２％，增速由正轉負；統計局解

讀稱，８月主要受工業生產銷售增速放緩、工業品出廠價格降幅擴大以及超強台風不利因素等多

重影響。１－８月，全國規模以上工業企業實現利潤同比下降１﹒７％，降幅持平。



４﹒北京大興國際機場線一期開通運營，１９分鐘從北京市內直達北京大興國際機場。大興國際

機場線一期工程線路總長４１﹒３６公里，共設大興國際機場站、大興新城站、草橋站三站。開

通初期，大興國際機場線最小發車間隔為８分３０秒。普通座全程價格３５元人民幣。



５﹒國務院網絡政策副國務卿Ｒｏｂ Ｓｔｒａｙｅｒ表示，美國可能不會延長允許美國公司向

華為提供產品的臨時豁免，臨時豁免不會永久有效，設計初衷是緩解一些美國企業的短期壓力，

讓目前依賴華為設備提供關鍵服務的美國公司制定合適的長期措施。



６﹒據《路透社》援引挪威內閣大臣尼古拉．阿斯特魯普稱，挪威不打算阻止中國華為公司參與

５Ｇ電信網絡建設。據報國有控股的挪威最大電信運營商Ｔｅｌｅｎｏｒ如今對華為也持開放態

度。



７﹒深圳市工業和信息化局等５個部門共同發布《多功能智能桿系統設計與工程建設規範》，為

全國首個多功能智能桿地方標準，並啟動全國首個城市信息通信基礎設施專項規劃。據悉，今年

深圳全市計劃興建約３８００支多功能智能桿，目前已建成約２２００支。



８﹒富時羅素表示，將把中國在岸政府債券留在可能調升評級的觀察名單中。此舉或可令中國債

券得以被納入該公司受到廣泛追蹤的公債指數。不過，這一決定使得中國債券暫時不能被納入富

時全球政府債券指數，富時羅素將在明年３月進行中期評估後發布進一步的信息。（ｃａ）

