《鍾之日記》長假前夕北水停，無心戀戰成交縮

《鍾之日記》９月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地國慶長假將至，滬深股市下周二（１０月１日）起休市，至８日復市。滬港通、深港通

的南向交易－－港股通，今日率先暫停，至１０月８日才恢復交易，北水將截流５個交易日，市

場似是無心戀戰。今日期指結算，恆指窄幅上落，在２５８４０至２６０１７波動，最終收

２５９５４，跌８７點或跌０﹒３３％，失守二萬六關，創出「十連陰」。主板成交５３１億元

大跌２４﹒４８％，為今年以來最少成交額的一日。



＊Ａ場周挫２﹒５％，七周來最大跌幅＊



國慶黃金周臨近，投資者似無心戀戰，滬綜指全日窄幅上落，收升０﹒１１％報２９３點，

全周則累挫２﹒５％，創下８月９日以來最差單周表現；深市表現稍好，深證成指揚０﹒８９％

，創業板指數更彈１﹒４６％。兩市成交額僅３９７７億元人民幣，較昨日大跌二成六。

內地８月規模以上工業企業實現利潤總額同比下降２％，增速由正轉負；１ ８月累計利潤

同比下降１﹒７％。統計局解讀稱，８月主要受工業生產銷售增速放緩、工業品出廠價格降幅擴

大以及超強台風不利因素等多重影響。



＊取消煤電聯動憂電價降，電力、煤炭股齊受壓＊



國務院常務會議決定從明年１月１日起，取消煤電價格聯動機制，將標桿上網電價機制改為

「基準價＋上下浮動」的市場化機制。同時為了確保一般工商業用戶降低經營性成本，２０２０

年電價暫時不准上浮。居民、農業等民生用電繼續執行現行目錄電價，確保穩定。

交銀國際發表報告指出，新的定價機制和現行的市場化電量交易機制基本一致，其主要的目

的在於電力市場化的全面放開。從中長期來看，隨著電力市場的全面放開，５大火電龍頭受規模

效應的影響，市場佔有率將進一步上升，且盈利下滑的可能性較小。但短期看，火電企業明年盈

利的上行空間有限。

中金報告表示，取消煤電價格聯動機制，電價大概率會下浮，利好耗電「大戶」。而電價下

調壓力將令火電板塊股價和基本面承壓，煤價及水電價格均可能下降，而風電和光伏設備價格也

會繼續下降。

煤炭股今日顯著受壓，中國神華（０１０８８）跌１﹒３％，中煤能源（０１８９８）跌

１﹒６％，兗州煤（０１１７１）跌１﹒７％，鴻寶資源（０１１３１）挫２﹒２％，南方能源

（０１５７３）跌３﹒３％。

電力股集體下跌，華潤電力（００８３６）挫４﹒４％，華能國際（００９０２）挫

３﹒３％，大唐發電（００９９１）跌１﹒９％，中國電力（０２３８０）跌１﹒２％，華電國

際（０１０７１）跌１％。



＊計提新規有利弊，內銀股回吐＊



財政部修訂金融企業財務規則，原則上計提損失準備不得超過國家規定最低標準的２倍，超

過２倍的部分，年終全部還原成未分配利潤進行分配。以銀行業為例，監管部門要求的撥備覆蓋

率基本標準為１５０％，對於超過監管要求２倍以上，應視為存在隱藏利潤的傾向，要對超額計

提部分還原成未分配利潤進行分配。

天風證券指出，新規對銀行股的影響偏正面。如果銀行計提的撥備有一部分還原到利潤，分

紅自然增加。目前銀行股估值處於底部，安全邊際很高，這些因素都對銀行股行情有推升作用。

不過，花旗認為，新規對銀行業盈利的影響可能有限，市場對於短期業績提振或貸款增長加

快的預期可能過於樂觀。新規利好不良貸款撥備覆蓋率高的銀行，假設撥備覆蓋率超過３００％

的部分在２０１９年被一次性釋放，預計該行所覆蓋的１７家銀行中，只有５家會受益，其中招

商銀行（０３９６８）和寧波銀行（深：００２１４２）是主要受益者。

內銀股昨日大升，今日回吐，工商銀行（０１３９８）跌１﹒１４，交行（０３３２８）、

中行（０３９８８）齊跌近１％，建設銀行（００９３９）跌０﹒６７％，農行（０１２８８）

跌０﹒３３％，招商銀行（０３９６８）則升０﹒６７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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