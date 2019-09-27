  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/09/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國搶佔新技術革命先機

　　《神州縱橫》美國對華貿易戰至少有兩大目標，一是削減對華逆差，二是遏制中國發展，尤
其是科技及產業升級，因此中國的製造業２０２５成了全力針對的打擊目標。一些表現突出的企
業如華為等被列入實體清單，並成了打擊重點。
　
＊以新技術改造舊產業＊
　
　　令美國最擔心的是被中國在科技及產業水平上追近甚至反超，而這擔心確有客觀依據。中國
的發展部署歸根究底是要在新興產業搶佔制高點及發展先機，而這又剛好遇上兩個有利的內外因
素。外的是新一輪技術革命正趨成熟並走向應用，包括ＩＴ、ＡＩ、新材料、新能源及生物技術
等領域，內的是經多年投入及建設中國科技創新能力有顯著提升，有了眾多高質院校及實驗室，
每年有幾百萬ＳＴＥＭ大專畢業生，有全球最大的科技工作者及技工隊伍，和有全球最齊全的工
業生產體系等。上述情況表示中國有很多機會實行跨越式發展由落後變領先。落後反有優勢：一
是利用新技術帶來的紅利更大，二是慣性的拒變心態較低，更想嘗試新東西。具體說有兩大爭先
路徑：（一）以更有效率功能更佳的新技術新產品代替現有的，並由此改造傳統產業。許多時技
術創新每要結合商業模式創新，相輔相成雙得益彰。中國的移動支付及網購有效地繞過了金融及
零售體系落後的難題，走向自動化的「機器換人」策略有助解決民工荒，而行將推出的央行數字
貨幣可解決使用現金的多種問題。
　
＊搶先機策略多＊
　
　　（二）以新技術帶來新需求新市場。如有了飛機便可拓展航空業，現時有了５Ｇ、Ｉｐｖ６
等新移動通訊及網絡技術，便可開發新的產品及服務，不單改變企業、產業及經濟，還可改變人
們的工作、生活形式和改造社會。基因工程還開拓了改造人類自身的可能。從上述可見，中國在
開拓新技術及其應用的計劃已取得初步成效。在這過程中政府及企業採取了幾大策略：（一）由
單純追趕先進水平轉向追趕與搶先並進。在追趕中也非簡單抄襲先進技術和跟著前人腳印走，而
是需創於追。在太空方面北斗導航系統有其特色，亦成了首個登陸月背國家。在機電設備方面務
求造出世界最強力、大型及先進的產品。（二）對現有的意念或構造（ｉｄｅａｓ）採用合力攻
關以發揮工程實力優勢，力求搶先商品化佔領市場。這在超級電腦、新式武器及核能等多方面都
有成功事例。（三）在新領域大規模投入財力人力進行開拓性研究，尤其在ＩＴ、ＡＩ及區域塊
等方面，（四）大規模快速商業化以搶先達致規模經濟及完善營運模式。這在新能源、電動車的
應用上已初見成效。《資深評論員　凌昆》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道27/09/2019
【賣地計劃】政府下季推兩住宅地涉980伙 發展局：發展商捐地影響不大
國際動態27/09/2019
告密者：白宮封鎖美烏總統對話
生財有道26/09/2019
《開市Good Morning》林家亨看好中資航空股首選國航
生財有道26/09/2019
【美國直擊】串流大趨勢 Disney撼Netflix
國際動態26/09/2019
英檢察總長稱休會合法 不辭職
生財有道25/09/2019
新世界：對收地持開放態度 將捐300萬呎農地做社會房屋
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金