《神州縱橫－凌昆》中國搶佔新技術革命先機

《神州縱橫》美國對華貿易戰至少有兩大目標，一是削減對華逆差，二是遏制中國發展，尤

其是科技及產業升級，因此中國的製造業２０２５成了全力針對的打擊目標。一些表現突出的企

業如華為等被列入實體清單，並成了打擊重點。



＊以新技術改造舊產業＊



令美國最擔心的是被中國在科技及產業水平上追近甚至反超，而這擔心確有客觀依據。中國

的發展部署歸根究底是要在新興產業搶佔制高點及發展先機，而這又剛好遇上兩個有利的內外因

素。外的是新一輪技術革命正趨成熟並走向應用，包括ＩＴ、ＡＩ、新材料、新能源及生物技術

等領域，內的是經多年投入及建設中國科技創新能力有顯著提升，有了眾多高質院校及實驗室，

每年有幾百萬ＳＴＥＭ大專畢業生，有全球最大的科技工作者及技工隊伍，和有全球最齊全的工

業生產體系等。上述情況表示中國有很多機會實行跨越式發展由落後變領先。落後反有優勢：一

是利用新技術帶來的紅利更大，二是慣性的拒變心態較低，更想嘗試新東西。具體說有兩大爭先

路徑：（一）以更有效率功能更佳的新技術新產品代替現有的，並由此改造傳統產業。許多時技

術創新每要結合商業模式創新，相輔相成雙得益彰。中國的移動支付及網購有效地繞過了金融及

零售體系落後的難題，走向自動化的「機器換人」策略有助解決民工荒，而行將推出的央行數字

貨幣可解決使用現金的多種問題。



＊搶先機策略多＊



（二）以新技術帶來新需求新市場。如有了飛機便可拓展航空業，現時有了５Ｇ、Ｉｐｖ６

等新移動通訊及網絡技術，便可開發新的產品及服務，不單改變企業、產業及經濟，還可改變人

們的工作、生活形式和改造社會。基因工程還開拓了改造人類自身的可能。從上述可見，中國在

開拓新技術及其應用的計劃已取得初步成效。在這過程中政府及企業採取了幾大策略：（一）由

單純追趕先進水平轉向追趕與搶先並進。在追趕中也非簡單抄襲先進技術和跟著前人腳印走，而

是需創於追。在太空方面北斗導航系統有其特色，亦成了首個登陸月背國家。在機電設備方面務

求造出世界最強力、大型及先進的產品。（二）對現有的意念或構造（ｉｄｅａｓ）採用合力攻

關以發揮工程實力優勢，力求搶先商品化佔領市場。這在超級電腦、新式武器及核能等多方面都

有成功事例。（三）在新領域大規模投入財力人力進行開拓性研究，尤其在ＩＴ、ＡＩ及區域塊

等方面，（四）大規模快速商業化以搶先達致規模經濟及完善營運模式。這在新能源、電動車的

應用上已初見成效。《資深評論員 凌昆》

