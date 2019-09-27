《經濟通通訊社２７日專訊》美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）決定，對半導體設備及其下游
產品發起兩起３３７調查。該調查由美國Ｇｌｏｂａｌｆｏｕｎｄｒｉｅｓ公司於８月２６日，
依據《美國１９３０年關稅法》第３３７節規定向ＩＴＣ提出，指控對美出口、在美進口和在美
銷售的上述產品侵犯其專利權，請求ＩＴＣ發起３３７調查，並發布有限排除令和禁止令。
中國ＴＣＬ集團、海信集團、聯想集團和深圳萬普拉斯科技有限公司（Ｏｎｅ Ｐｌｕｓ）
等企業涉案。（ｗｌ）
27/09/2019 17:02
【貿易開戰】美對半導體產品發起３３７調查，ＴＣＬ、聯想等涉案
《經濟通通訊社２７日專訊》美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）決定，對半導體設備及其下游
產品發起兩起３３７調查。該調查由美國Ｇｌｏｂａｌｆｏｕｎｄｒｉｅｓ公司於８月２６日，
依據《美國１９３０年關稅法》第３３７節規定向ＩＴＣ提出，指控對美出口、在美進口和在美
銷售的上述產品侵犯其專利權，請求ＩＴＣ發起３３７調查，並發布有限排除令和禁止令。
中國ＴＣＬ集團、海信集團、聯想集團和深圳萬普拉斯科技有限公司（Ｏｎｅ Ｐｌｕｓ）
等企業涉案。（ｗｌ）
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