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27/09/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒３億人幣，買建行平保沽招行舜宇

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普隔晚（２５日）表示，可能會比市場預期更快
與中國達成貿易協議，暫時為市場避險情緒降溫，加上中國商務部指出，近期中國企業正開展美
國農產品詢價採購，成交相當規模的大豆和豬肉，恆指全日升９６點或０﹒３７％，報
２６０４１點，再次收復二萬六關。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８﹒２９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀
行（００９３９）、中國平安（０２３１８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是
招商銀行（０３９６８）、舜宇光學（０２３８２）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交７０３﹒２５億元，較昨日減少６﹒９％，其中港股通成交１２１﹒８６億元，佔
總成交１７﹒３％。

＊招行淨流出逾４﹒３億元＊
　　
　　北水對內銀股情有獨鍾，仍然為主力買賣對象，當中仍然力買建行，以及勁沽招行。招行全
日北水淨沽出達４﹒３２億元，比上日大增１﹒３倍；而建行淨買入２﹒４５億元增加近七成。
招行股價全日反彈３﹒７７％，報３７﹒１５元；建行上升１﹒０２％，報５﹒９６元。
　　郵儲行（０１６５８）全日淨流入１﹒３２億元，成為五大北水淨買入股份之一，全日股價
升１﹒９１％，報４﹒８元。
　　　　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　

　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．４５　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　　１．５５　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　１．３２　
　　郵儲銀行（０１６５８）　　　　　　１．３２　
　　友邦保險（０１２９９）　　　　　　０．７４　　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－４．３２　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－１．７８　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　－１．４３　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．１４　
　　中國人壽（０２６２８）　　　　　－０．８０　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｅｃ）

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