《日入而息》政府公布支援旅遊業措施，港股全周跌４８０點

《今天重點》﹡政府中午公布特別培訓計劃及支援旅遊業界措施；政府推「特別愛增值」培

訓計劃，最高津貼４０００元；邱騰華：豁免旅行代理商年費，美食車場地

租金減半

﹡銀公表示本港經濟年底仍存下行風險，料拆息１０月回落；金管局放寬銀行

售投資產品規管，能更配合業界需要；業界在中小企融資安排上採取包容態

度審批貸款

﹡統計局表示８月工業利潤同比增速由正轉負２％；８月工業利潤同比增速由

正轉負２％；８月工業生產銷售增速放緩，利潤增速正轉負



《即日市況》﹡期結日恆指窄幅上落收２５９５４跌８７點，北水暫停成交５３１億



《深滬股市》﹡成交不足４千億，滬指收升０﹒１％全周累挫２﹒５％



《美元匯價》﹡歐元最新報１﹒０９３３╱３７，日圓最新報１０８﹒０８╱０９



《公司業績》﹡香港教育國際（０１０８２）年度虧損擴大至近７７４４萬元，不派息

﹡時代集團（０１０２３）年度盈利１﹒２６億元，跌５１％，末期息２仙

﹡新華匯富（００１８８）全年度盈轉虧３２８２萬元，派末期息０﹒２５仙

﹡新維國際（０８０８６）年度虧損擴大至７８７３萬元，不派息

﹡百利大（００４９５）年度盈轉虧５８１７萬元，不派息

﹡中華汽車（０００２６）全年純利升４７﹒６％至１３﹒９億元，連特別息

派１﹒９元



《公司資訊》﹡鍾國頌與海航達和解協議，退出港航不再持股

﹡高陞集團（０１２８３）明天招股，入場費約３７８７﹒７９元；以往中標

率逾３０％，料未來新增項目上升

﹡莊臣控股（０１９５５）今起招股，入場費約２４２４元

﹡華營建築（０１５８２）今起招股，入場費約３５３５元

﹡傲迪瑪汽車（０８４１８）今起公開招股，入場費約２６２６元

﹡三菱日聯裁減香港、新加坡和雪梨證券業務員工近四成

﹡小米（０１８１０）上日回購５２６﹒４萬股，涉資４９９９萬元

﹡中海物業（０２６６９）收購中建股份物管公司

﹡中國新電信（０８１６７）出售手機及平板電腦貿易業務

﹡友邦表示巿民對退休浮現悲觀情緒，業界應定期評估巿民退休儲備

﹡長城匯理（０８１３５）購山東保安服務商控股權，涉５１０萬元人民幣

﹡ＴＢＫ（０１９６０）公開超額認購８﹒６倍，一手中籤率１０％

﹡高銀金融（００５３０）斥４６億元收購九龍灣一棟工業大廈；高銀金融子

公司清盤，政府難就棄標追討

﹡國銀租賃（０１６０６）溢價六成向三峽資本回購近７億股Ｈ股，再發同等

內資股

﹡博雅（００４３４）核數師就公司閑置現金儲備事項加入保留結論

﹡華人策略（０８０８９）與北京華鼎匯金訂立人工智能合作協議

﹡豐盛控股（００６０７）回購２３６７萬股股份，涉資４９８萬元

﹡新地（０００１６）旗下南昌站匯璽ＩＩＩ獲大手客逾３億掃８伙

﹡大自然家居（０２０８３）旗下公司獲８０００萬元人民幣融資

﹡雷蛇（０１３３７）進駐尖沙咀Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ開設期間限定店

﹡時代集團（０１０２３）擬未來一年開店約１０至１５間

﹡交通銀行（０３３２８）監事辭任，即日生效

﹡德視佳（０１８４６）下周一招股，入場費約８８８８﹒６８元

﹡維港環保科技（０１８４５）主要股東杰飛向大河灣轉讓１４﹒３８％股權

﹡證監會表示港大零售（０１２５５）股權高度集中



《國企紅籌》﹡華能新能源（００９５８）今早宣布停牌

﹡華電福新（００８１６）出售華信保險６％股權

﹡上海電氣（０２７２７）將開展應收帳款資產證券化業務



《神州民企》﹡建業地產（００８３２）增發２億美元２０２１年到期優先票據

﹡復星（００６５６）沒有就Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ資本重組進行投資

﹡恆大（０３３３３）屯門新盤命名「恆大．珺瓏灣」

﹡麗珠醫藥（０１５１３）執行董事及副總裁辭任，即日生效

﹡合景泰富（０１８１３）及龍湖（００９６０）合作尚．珒溋今開售首輪

２１８伙，大手客擬４０００萬掃２伙

﹡金隅集團（０２００９）子公司以１７﹒５億人幣競得杭州住宅地

﹡安踏（０２０２０）推出自主研發環保喚能科技系列服裝



《中國要聞》﹡統計局表示８月工業利潤同比增速由正轉負２％；８月工業利潤同比增速由

正轉負２％；８月工業生產銷售增速放緩，利潤增速正轉負

﹡中日外長舉行會談，確認習近平明年春訪日

﹡財政部表示８月全國銷售彩票同比降１８﹒５％；財政部規範計提準備金，

分析指對銀行股影響偏正面

﹡農業農村部表示全年糧食無憂產量守１﹒３萬億斤

﹡快遞公司備戰「雙１１」，協會表示嚴禁末端二次收費

﹡取消煤電價格聯動機制，中金料電價大概率下浮

﹡報告指今年全球智能手機市場料降３﹒２％創最大降幅

﹡中鋼協表示８月全國生產鋼材同比增９﹒８％，鋼價回落

﹡待償還餘額上限提高，券商短融券發行量已近去年２倍

﹡富時羅素表示中國在岸債券仍在可能調升評級的觀察名單

﹡興業表示富時暫未納中國債券主要差距在外匯市場深度等

﹡人行３００億逆回購利率持平，淨回籠１００億

﹡中證報表示不排除１０月中上旬利率出現較明顯下行

﹡盛松成稱ＬＰＲ報價下降不等於降息，須兼顧穩增長

﹡深圳擬今年興建３８００支智慧燈柱，具通訊、監控功能

﹡美國或不再延長美企向華為供應產品豁免

﹡挪威高官表示不會禁止華為參與挪威５Ｇ網絡建設

﹡王毅稱中國願意購買更多中國市場需要的美國產品

﹡上海市場監管總局２０項措施助力浦東高質量發展

﹡上海鄉村振興進展表示第二批２８個示範村啟動建設

﹡工信部表示目標２０２５年網絡安全產業規模超２０００億元

﹡美對半導體產品發起３３７調查，ＴＣＬ、聯想等涉案

﹡台代表獲邀參與聯大會議，外交部表示很不光彩貽笑大方

﹡外匯局表示６月末中國全口徑外債餘額近２萬億美元；二季度外債規模有所

增長，結構持續優化；６月末中國對外淨資產２０２５２億美元

﹡ＴＣＬ集團表示美３３７調查涉從上市公司剝離終端業務

﹡商務部表示對原產日本光纖預制棒發起反傾銷復審調查



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０８２９﹒６８點



《其他消息》﹡立會仍在復修，盼趕下月中復會

﹡積金局表示ＴＶＣ至８月底有１﹒７萬人開戶，供款近４億；短期波動未必

對長線投資有大影響，籲勿因巿況大調整

﹡黃天祐續任財匯局主席，為期兩年

﹡邱騰華稱豁免旅行代理商年費，美食車場地租金減半

﹡政府中午公布特別培訓計劃及支援旅遊業界措施；政府推「特別愛增值」培

訓計劃，最高津貼４０００元

﹡陳茂波周日訪京，與中央政府財金官員會面

﹡通訊局批准無線電視就股權變動重新提交的申請；通訊局接獲約１﹒５萬宗

與反修例事件有關的公眾投訴

﹡證監會建議規管公眾基金的受託人和保管人

﹡證監會凍結凱基證券３個帳戶資產

﹡測量師學會提６建議，重啟私人參建居屋容工廈改私樓

﹡深股通額度全日用近９﹒３億元，陸股通淨流入３﹒２億；滬股通額度全日

用９６００萬元

﹡中原料大坑及屯門住宅地估值共逾４８億元；中原ＣＣＬ指數連跌五周，按

周跌０﹒３４％

﹡美聯表示大坑地皮較矚目，兩住宅地估值共約逾６２億元

﹡金管局表示第二季家庭負債佔本地生產總值比率升至７５﹒５％；６月港元

融資成本顯著上升，提醒銀行注意信貸風險

﹡財務匯報局與香港會計師公會簽訂《監督安排協議聲明》

﹡銀公表示本港經濟年底仍存下行風險，料拆息１０月回落；金管局放寬銀行

售投資產品規管，能更配合業界需要；業界在中小企融資安排上採取包容態

度審批貸款

﹡美聯表示本周末預約睇樓量按周升０﹒７％，連升四周



《修例風暴》﹡王毅稱各方應支持香港盡快止暴制亂，恢復法治

﹡社工在衝突現場被捕，羅致光指社署已與社工團體討論

﹡社區對話被指如錄音機，邱騰華指對話成功或採新方式

﹡美國國會通過人權法，邱騰華稱港府會維護香港主權

﹡湯家驊稱滿意首場社區對話，設獨立調查非絕不可能

﹡瑞銀錢於軍稱香港業務如常，對中美達協議謹慎樂觀

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