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30/09/2019 07:46

《日出而作》美考慮除牌上市華企，道指跌７０點，歐元逾兩年新低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６８２０．２５　跌　　７０．８７點╱０．２６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９６１．７９　跌　　１５．８３點╱０．５３％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７６８１．５８　跌　　９０．４１點╱１．１６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４２６．２１　升　　７５．１３點╱１．０２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３８０．９４　升　　９２．４０點╱０．７５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６４０．５８　升　　２０．０１點╱０．３６％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３１ａｍ美元兌日圓１０７．９４，歐元兌美元１．０９４７

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