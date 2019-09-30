《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８２０．２５ 跌 ７０．８７點╱０．２６％
標普５００ ２９６１．７９ 跌 １５．８３點╱０．５３％
納斯達克 ７６８１．５８ 跌 ９０．４１點╱１．１６％
倫敦富時１００ ７４２６．２１ 升 ７５．１３點╱１．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １２３８０．９４ 升 ９２．４０點╱０．７５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６４０．５８ 升 ２０．０１點╱０．３６％
﹡香港時間７：３１ａｍ美元兌日圓１０７．９４，歐元兌美元１．０９４７
30/09/2019 07:46
《日出而作》美考慮除牌上市華企，道指跌７０點，歐元逾兩年新低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８２０．２５ 跌 ７０．８７點╱０．２６％
標普５００ ２９６１．７９ 跌 １５．８３點╱０．５３％
納斯達克 ７６８１．５８ 跌 ９０．４１點╱１．１６％
倫敦富時１００ ７４２６．２１ 升 ７５．１３點╱１．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １２３８０．９４ 升 ９２．４０點╱０．７５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６４０．５８ 升 ２０．０１點╱０．３６％
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