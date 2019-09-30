《牛熊志選－陳其志》大市回試低位支持，留意吉利購２４９７３

《牛熊志選》恆指過去兩周從２７０００點之上反覆回落，現正考驗８月中的雙底頸線約

２６０００點附近的密集整固區，交投萎縮，料尋底格局未變。恆指牛熊證資金流情況，截至上

周四（２６日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約６９１９萬港元資金淨流入，顯示有資金

流入好倉，恆指熊證則累計約４０５１萬港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面

，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５７００點至２５９９９點之間，累計相當約

１７８９張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６７００點至２６９９９點之間累計了相當約

１６７２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至１８﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒５個波幅點至１７﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降０﹒５個波幅點至１５﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

２３﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至２４﹒６％；中油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２５﹒２％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升１﹒６個波幅點至２８﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至

１７﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２４﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至１７﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒３個波幅點至２０﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

１９﹒９％。

個股產品資金流方面，截至上周四過去５個交易日，吉利（００１７５）的相關認購證及牛

證合共錄得約５４１萬港元資金淨流入部署。產品條款方面，目前市場上較活躍的吉利認購證為

行使價約１２元至１５元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍。技術上，吉利股價逆市表現偏

強，上周五率先展開技術反彈，或有機會沿著短期上升軌，再次挑戰１４元關口。如看好吉利，

可留意認購證２４９７３，行使價１４﹒０８元，３月到期，實際槓桿約５倍；也可留意牛證

５５６２３，收回價１２﹒３元，槓桿約７倍。

另外，截至上周四過去５個交易日，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約４３３２萬港元資

金淨流入部署。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約３６０元至３７０元

附近的中期價外條款，實際槓桿約１２倍。技術上，騰訊股價近期於３２０元至３５０元之間反

覆上落，短線或再考驗３２０元區間底部支持，策略上以候低吸納為主。如看好騰訊，可留意認

購證２２５０６，行使價３６０﹒２元，１２月到期，實際槓桿約１２倍；也可留意牛證

５４７７７，收回價３１９元，槓桿約１９倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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