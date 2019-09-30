《運籌帷幄－梁業豪》好友暫宜多作退守

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均屬顯著向淡。上周五（２７日）收市後傳來對已於美國上市的中國股票非常不利的消息

，１０月份指數期貨於夜市呈現急挫；看來，筆者「今天港股的走勢上周五（２７日）一樣看淡

」的預測將會成為事實。於大部分情況下，場外股票期權到期日港股的走向與場內期貨期權到期

日是相同的。指數期貨前升浪頂於早前被跌越後，本欄便立即提醒大家，港股好友短期大勢已去

，後市將往下尋底，結果不幸言中。

投機者須注意的，為於指數期貨小時圖形勢正式好轉前，不應急於入市持有好倉圖利。具一

定投機經驗者都知道，當港股短期局勢和即市局勢均屬顯著向淡的時候，持有期貨好倉圖利屬於

逆勢而行，並不值得鼓勵，主因為市況易跌難升。而且，若出現新利淡消息，大市可以突呈急挫

，反彈浪會迅速完結，令持好倉者走避不及，有所損傷。初步估計，好友須待本周三（２日），

甚至下周一（７日）或以後，才找到正式反撲的機會。總括而言，現時港股投資氣候差劣，淡友

大戶控制了大局，好友暫宜多作退守。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

