《一周攻略－周進略》月尾季結看部署，憑全球參悟港股

《一周攻略》期指結算之後，既是月底，亦是季結，不少人又有新部署。說起來，按月或按

季的檢討，大有必要，畢竟真實世界的條件不斷在變，投資組合適合與否，是否需要有改動，最

理想當然是時刻跟隨這些條件微調，又或按其本身交易策略以至投資理念，而有所謂動態對沖之

舉。



＊著眼小變動，見樹不見林＊



然而，這個看似最理想的一著，本身並非沒有成本，嚴格來說，不容易真的執行。誠然，大

家總可以憑本身設定的交易系統參數，把相關值得留意的事件，以此標記著，萬一某些數據出現

明顯偏差，或跟預期不符，便可能有需要出手改變。

然而，不單限於時間和精神所限，更由於市況不斷變，但相當部分其實是噪音或雜音，對真

正大趨勢無礙，故此，若真的無時無限就著最微小的事態發展而動，可能得不償失，因為容易失

了方寸，太短視，見樹不見林，這個亦時有所聞。



＊貿易格局改，貨幣政策變＊



當然，無論如何，經歷第三季的表現，不難整理歸納出幾項較重要者，可以略為述之。

首先，全球大氣候而言，貿易格局改變，應是最關鍵的事件觸發點，因為由此而起的，實體

經濟可能衰退，導致各地企業有相應的改動，而最終將會反映在數據上。

而就算尚未馬上反映，不少央行已採取先發制人的手段，貨幣政策由緊轉寬，是大趨勢也，

這一點對於全球投資者而言，無一不受影響，因為資金成本的改變，以至債息訊號的改變，都影

響大家對於本身組合，當中計及風險溢價後的預期回報，以至相關風險管理，有著深層次影響。



＊投資者著眼央行貨幣政策＊



近季所見，由於減息周期開展，不論美國聯儲局主席等人如何口硬，也不論數據是否堅穩，

總之，央行的行動就是減息，不只減一次，而是兩次，在可見將來，例如儲局１０月和１２月的

會期，很可能繼續減起碼一次，換言之，真實行動如此，投資者的反應最實在，債息走低，甚至

出現短年期和長年期的倒掛現象。

在低息環境中，本來無息可收的黃金，由於減息的預期，機會成本下降一事將反映在黃金的

短期投資或投機需求。隨著這種投資或投機的形勢出現，太平盛世股市估值向上，如今向下，而

股市添波動，則ＶＩＸ這一類反映波動性的指標亦有變化。



＊偶有急升，旋即走低＊



另一邊廂，反映實體經濟不濟，則基本金屬和一眾經濟敏感的商品，包括銅價和油價，均難

免受壓，相關出口國的貨幣匯價走低，亦是順理成章，不難預期的。

有此一著，則不難推斷之後的押注，倒如，把全球格局的基本面，投入在港股中，且莫說港

股有本地因素困擾，單是國際因素，已經足夠煩心，負面為主，自然是難有持續走高的預期，則

價量齊升和板塊輪動的氣氛不易帶起，人人傾向短視，花開堪折直須折，自然是每有反彈即是短

線獲利甚至等待已久的止損，勢所當然。是故，若論恆指，其向上突破無力，偶有急升，之後連

續反覆走低，都是可觀察的真實現象，與上述推斷吻合。



＊跌市難有樂土，折後回復吸引＊



果如是，投資者只能見步行步，小心看路。這樣的形勢，不易有樂土，就算本欄傾向以公用

或房託作為避險之損，也不等於全無損傷，尤其一些在第三季之前沒有預算過的本地事件，持續

升溫，當然對於這些本地業務為主，本來享有高估值的穩陣之選，平添一份危機感，有趣的是，

大家慌忙打折扣，估值又有機會慢慢吸引起來。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）＿＿

