《凱文隨筆－凱文》美國的小動作不足為患

《凱文隨筆－凱文》路透社引述特朗普政府內的「知情人士」報導，老總統考慮限制美國在

中國公司的投資，當中包括了將一些在美國交易所上市的公司除牌；美國上市的中國公司，如阿

里巴巴、京東、百度等，周五（２７日）在紐約市場皆應聲重挫。



如果這是特朗普的意願，以他一貫的作風，應該是自己率先在推特預告，沒理由交由小弟們

去洩密；會否又是團隊內一些人的自作主張？早前有一則「中國代表團取消參觀農場，提早回國

」的報導，當美國與埃及兩國總統舉行聯合記者會時，旁邊坐了幾名美國內閣部長，記者問到中

美貿易時，在眾目睽睽之下，美國財長姆欽才趕忙澄清，是「美方要求」取消參觀行程，老總統

一面茫然地問其原因，姆欽模糊其辭稱，不想造成混亂，解釋可圈可點，及後老總統面露不悅之

色，不客氣地打斷姆欽的話，表示應儘快安排中國代表團參觀農場，因為對方是來購物的。



事件反映老總統團隊的成員都各有盤算，上下不一，心不明淨。



好了，不管是誰的主張，問題來了，會有哪些國家不歡迎阿里巴巴、京東、百度這些公司去

上市？再問，誰是這些在美國上市的中國公司的主要投資者？



中美雙方似乎都對１０月份的新一輪談判充滿期望，也許美方也「預感」會有好消息，加上

政敵搞精心部署的彈劾總統調查，總統團隊深知老闆近日氣色不濟，遂來除牌一招作威嚇，一旦

中美雙方「突然」達成貿易協議，老總統就可以誇耀自己的功績，在１０月開始展開他連串全國

競選活動的演說都可以藉此增加自己的選票。



路透社的報導形容那是中美貿易戰的一個徹底的升級，其實不然，那只是黔驢技窮。四十年

前美國公司到中國來投資，確實是幫助中國，中國求之不得；今天到中國投資的公司，都是來掙

大錢。



過去兩年多以來由美方掀起的貿易戰，中方奉陪的也只是關稅一招，後來更主動免除部分貨

品關稅。美方整華為，谷歌之流馬上配合，幸好華為有實力，僅僅皮外傷；中國政府計劃還擊的

「不可靠實體清單」也遲遲未出爐，這種簡單的工作，相信不是未完成，只是中國是禮節之邦，

凡事留有餘地而已。



＊中方為何沒強力反擊？＊



中方的專家智囊組織老早就擬出了各種反制方案，你整華為，我們也可以整蘋果，要求騰訊

配合，拒絕ｉＰｈｏｎｅ用戶使用若干日常生活上幾乎已變成不可或缺的手機功能或小程式，已

令蘋果無法招架。一個１４億人口的消費生態市場，是多少個歐洲國家的規模！



中方一直沒有亮劍，就是明白劍一出鞘就傷亡枕藉。之前廣泛流傳的拋售美國國庫債、限制

稀土出口等反制措施，絕不是用不上的招數，只是這些狠招一旦用上，就是撕破了臉，媲美常規

戰爭中的核子戰，絕對是兩敗俱傷，以及牽連全球金融市場。



很多人都以為中美貿易戰是兩個國家的事，跟自己無關；其實中美兩家就是環球的經濟支柱

，正如外長王毅所言，中美貿易脫勾是不現實的，那等同與「機遇、未來、及世界」脫勾。美國

政客考慮的就是金主及個人的利益，置其他人於不顧。英國工黨領袖郝爾彬近日在臉書發視頻，

高調為「政客只顧金主及個人利益」提供了佐證，他指責銀行家在２００８年搞出金融危機，保

守黨政府內拿錢去救銀行家的決策者，也就是廣為人詬病的失業旗艦政策的設計者，他對銀行家

慷慨解囊，對貧苦大眾卻錙銖必較。



中國一方面面對美國一方猛擊的貿易戰，一方面仍不忘積極發展經濟。



上周在杭州舉行一年一度的雲棲大會，中國青年科學家濟濟一堂，阿里集團更向十名３５歲

以下的中國科學家頒贈每人１００萬元人民幣的獎金，是為「青橙獎」（他們有句口號，「青春

本澀，熱望成橙」），阿里沒有所圖，只望獎金能令科學家安心去從事研究；雲棲大會舉行了十

年，據與會者表示，五年前的會址還只是個工地上搭個棚子，日灑雨淋，今天已打造出漂亮的會

場。



中國未步入小康社會，但每天都毋忘初心，在努力改善民生，從趨勢看仍是向上；近日不斷

在媒體曝光的國慶閱兵綵排陣容，相對官方新近發放的高清彩色版１９４９開國大典，是中國強

大的真正證明。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ

╱２９８１３╱３６╱１９５７）

