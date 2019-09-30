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即市新聞

30/09/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》藍籌股匯控（００００５）及恆生（００００１）將於本周三
（２日）公布派發第三次中期息金額；而信和置業（０００８３）派發截至今年６月底止年度末
期息４１仙，將於１０月２８日除淨。國指股方面，粵海投資（００２７０）派發中期息
１７﹒３仙，妁於本周三除淨。
　　除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留
意。


表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
富譽控股（０８２６９）　四合一　　　　　９╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－
兆邦基　（０１６６０）　一拆五　　　　１７╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－
虎都　　（０２３９９）　一拆四　　　　１７╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－
中科生物（０１２３７）　五合一　　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－
萬亞企業（０８１７３）　五十合一　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－
萬亞企業（０８１７３）　合併後六供十　２３╱１０　２５╱１０－１╱１１　　１４╱１１
　　　　　　　　　　　　，供股價１９仙　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
匯豐控股　　　　（００００５）　　擬派第三次中期息，股息待定　　　　　　　１０╱１０
信和置業　　　　（０００８３）　　末期息４１仙，可以股代息　　　　　　　　２８╱１０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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