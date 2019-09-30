【新股掛牌】百威（１８７６）首掛高招股價逾３％，大家大行出貨

《經濟通通訊社３０日專訊》百威亞太（０１８７６）現價報２７﹒９元，較招股價高

３﹒３３％；成交約１﹒３８億股，涉資３８﹒２２億元。

百威二次申請上市後最終今日於聯交所掛牌上市，資金流向方面，截至１０：１５ａｍ，大

戶主動買入佔資金流向５３％，主動沽出佔２２％；散戶主動買入佔資金流向１２％，主動沽出

佔１３％。淨流入資金８﹒４４億元。

券商盤路方面，今早各大券商出貨獲利，其中瑞銀淨沽出（被動買賣．下同）４０２８﹒７

萬元；高盛亞洲淨沽出９８５８﹒６萬；極訊亞太淨沽出１﹒０７億元；尊嘉淨沽出６２１３﹒

９萬元；ＢＴＩＧ ＨＫ淨沽出５７８８﹒３萬元；富途證券淨沽出４９０３﹒５萬元；輝立證

券淨沽出２１４７﹒６萬元；富昌證券淨沽出２９４１萬元。

另外，摩通淨買入１﹒７７億元；大摩淨買入６６４７﹒８萬元。兩者為該股份之保薦人。

現時，恆生指數報２５９３２點，跌２２點或跌０﹒０９％，主板成交２０４﹒４８億元。

國企指數報１０１５９點，升１０點或升０﹒１１％。

上證綜合指數報２９２８點，跌３點或跌０﹒１１％，成交４９７﹒６１億元人民幣。深證

成份指數報９５１９點，跌２９點或跌０﹒３１％，成交８０４﹒５５億元人民幣。（ｕｌ）

